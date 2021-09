Space Jam: il motivo delle frecciatine nei confronti della Disney

Il film Space Jam contiene alcuni rimandi non del tutto positivi alla Disney, dovuti a una piccola disputa con la Warner Bros. che fu la conseguenza della realizzazione di un altro progetto sul quale le due major avevano collaborato senza particolari problemi alcuni anni prima.

Chi ha incastrato Roger Rabbit?: Topolino e Bugs Bunny in una scena del film

Per l'esattezza, negli anni Ottanta la Disney aveva chiesto il permesso per poter usare alcuni personaggi Warner (principalmente i Looney Tunes) in Chi ha incastrato Roger Rabbit?, dove i vari mondi animati coesistono all'interno di Cartoonia. La Warner diede l'ok, con alcune condizioni (Bugs Bunny doveva avere lo stesso minutaggio di Topolino, e lo stesso valeva per Daffy Duck e Paperino, motivo per cui appaiono sempre insieme), ed era sottinteso che la Disney avrebbe ricambiato il favore in un secondo momento.

Space Jam

Per questo, nelle prime fasi della realizzazione di Space Jam, era previsto che alcuni personaggi Disney apparissero nel film (si era parlato di Topolino come arbitro della partita di basket, ad esempio). Solo che negli anni le persone che avevano stretto l'accordo originale avevano lasciato lo studio, e la dirigenza nuova della Disney non volle prestare i personaggi a una major rivale. Questo portò gli sceneggiatori a inserire delle frecciatine poco sottili nei confronti dell'altro studio (in particolare la battuta sul nome della squadra sportiva), la cui presenza nel film finale è limitata all'uso di alcuni doppiatori tipicamente associati alla Disney: Silvestro, per esempio, in originale ha la voce di Bill Farmer, che dal 1987 è l'interprete ufficiale di Pippo.

Ironia della sorte, la prima messa in onda televisiva del lungometraggio negli Stati Uniti fu sul canale ABC, di proprietà della Disney. Molto probabilmente non sarà così per il sequel Space Jam - New Legends, che in patria è stato disponibile per un mese su HBO Max in contemporanea con l'uscita nelle sale e tornerà sulla piattaforma all'inizio del 2022.