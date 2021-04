Space Jam: New Legends, il trailer italiano dell’atteso sequel

È ora disponibile il trailer italiano di Space Jam: New Legends, atteso sequel del film di successo del 1996 a base di basket e Looney Tunes. Questa volta al posto di Michael Jordan c'è LeBron James, intrappolato all'interno di un server, la cui manifestazione fisica (Don Cheadle) lo costringe a giocare una partita. Ragion per cui il campione dovrà farsi aiutare da Bugs Bunny e compagnia bella.

Space Jam: A New Legacy, una foto di Bugs Bunny

Space Jam: A New Legacy uscirà il 16 luglio nelle sale americane e sulla piattaforma HBO Max, mentre in Italia lo vedremo a settembre. Come si vede nel trailer ita del film, oltre ai Looney Tunes saranno presenti altri personaggi dei diversi brand della WarnerMedia, alcuni dei quali si vedono nel trailer, come il Gigante di Ferro o personaggi della Hanna-Barbera come Fred Flintstone e l'orso Yogi. Come già riportato in precedenza, non ci sarà Pepé Le Pew, la cui unica scena è stata scartata circa due anni fa in seguito al cambio di regista.

Il regista Joe Dante sul set di Looney Tunes Back in Action

Si tratta del primo film a tema Looney Tunes a uscire al cinema dai tempi di Looney Tunes: Back in Action, che nel 2003 si era posto l'obiettivo di ripristinare le personalità originali dei personaggi dopo che erano state stravolte nel primo Space Jam, criticato da molti fan dell'animazione e persino da Chuck Jones, storico regista di vari corti del franchise. Il film del 2003, diretto da Joe Dante, fu però un insuccesso al box office, motivo per cui Bugs Bunny e i suoi amici sono rimasti relegati sul piccolo schermo per anni.

Oltre al nuovo film Space Jam: New Legends, i personaggi sono anche protagonisti di una nuova serie di cortometraggi, Looney Tunes Cartoons, anch'essa disponibile su HBO Max negli Stati Uniti e presentata in Europa al Festival di Annecy nell'estate del 2019, un anno prima del debutto catodico. È inoltre in lavorazione un lungometraggio incentrato su Wile E. Coyote, con James Gunn tra i produttori e sceneggiatori.