Space Jam 2: rivelata la data d'uscita del film nelle sale

Space Jam 2 ha finalmente una data d'uscita: dopo molta attesa Warner Bros. ha confermato che il progetto che avrà come protagonista il campione LeBron James arriverà nelle sale a partire dal 16 luglio 2021.

La regia del lungometraggio sarà curata da Terence Nance, mentre tra i produttori ci sarà anche Ryan Coogler, autore del campione d'incassi Black Panther.

Il primo capitolo della storia aveva come protagonista Michael Jordan, la star della pallacanestro che veniva reclutato da Bugs Bunny e dai suoi amici per affrontare una sfida di basket con dei minacciosi alieni.

Lo studio ha inoltre anticipato la distribuzione di Godzilla vs. Kong passando dal 22 maggio 2020 al 13 marzo 2020. Il lungometraggio è stato diretto da Adam Wingard e mostrerà lo scontro tra i due iconici mostri.

Warner ha infine modificato la data prevista per il debutto di Annabelle 3 anticipandolo al 28 giugno rispetto al precedente 3 luglio. Gary Dauberman farà il suo esordio alla regia in occasione del lungometraggio horror con protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga.