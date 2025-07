Bugs Bunny: i momenti più pazzerelli di un coniglio diventato icona

Bugs Bunny festeggia 85 anni. Creato da un team di disegnatori, la star dei Looney Tunes prende definitivamente vita grazie alla fantasia di Tex Avery, debuttando nel cortometraggio Caccia al coniglio (A Wild Hare) il 27 luglio 1940. Da allora, è diventato uno dei personaggi animati più amati del mondo dei cartoon, noto per la suo acume, lo humor contagioso e quella sua irresistibile ossessione per le carote.

Bill Murray, Bugs Bunny e Michael Jordan in Space Jam

Doppiato dalla leggenda Mel Blanc, Bugs è stato un'icona dell'età d'oro dell'animazione americana. Apparso in decine di film, serie e videogiochi, il mitico coniglio grigio si è imposto con il tormentone "Eh...What's up, doc?", tradotta da noi con "Che succede, amico?. Nel corso della sua carriera leggendaria, il leporide antropomorfo è stato musicista, atleta, icona drag e molto altro ancora. Celebriamo la mascotte della Warner Bros nei suoi 10 momenti più folli.

1. L'esordio in Caccia al coniglio (1940)

Il primo cartone ufficiale con Bugs Bunny è una vera miniera di momenti pazzerelli. Il più iconico? Senza dubbio, quando il coniglio antropomorfo pronuncia per la prima volta il leggendario "Eh, what's up, doc?" con quell'inconfondibile accento newyorkese. Subito dopo, eccolo lì, appoggiato con aria spavalda a un albero, mentre mastica una carota come se nulla potesse scalfirlo, prendendo amabilmente in giro un confuso Taddeo. Un debutto col botto per un personaggio destinato a diventare leggenda.

2. Maestro in Direttore d'orchestra (1949)

Direttore d'orchestra

Bugs non ci sta a farsi distruggere gli strumenti da un cantante d'opera super presuntuoso e decide di fargliela pagare durante il suo gran show. Anche se il riferimento a Leopold Stokowski oggi può sembrare datato, è comunque un piacere vedere il mangiacarote avanzare a testa alta lasciando tutti i musicisti a bocca aperta.

3. Halloween stregato ne Il coniglio nei guai (1956)

Bugs Bunny appare in diversi cartoni a tema Halloween, e Broom-Stick Bunny è uno dei più memorabili. Mentre va a fare "dolcetto o scherzetto" travestito da fattucchiera, bussa alla porta di una vera strega che si vanta di essere la più brutta del regno. La magia di Hazel si rivela però un disastro, con pozioni e incantesimi che si ritorcono contro di lei, regalando tante risate.

4. Bugs nel selvaggio West in Hare Trigger (1945)

Bugs cerca di fermare Yosemite Sam dal dirottare un treno a vapore. Il coniglio e Baffo Rosso si sfidano in un esilarante duello pieno di proiettili, ma il momento più sorprendente è l'inserimento di filmati dal vivo di una rissa da saloon dentro uno dei vagoni.

5. Bugs braccato da uno scienziato pazzo in Incubo acquatico (1952)

Il cartoon si apre con la tana di Bugs sommersa dall'acqua, spingendolo dritto nel laboratorio di uno scienziato pazzo in cerca di un cervello per il suo mega robot. A dargli la caccia c'è il mostro peloso Gossamer, ma Bugs non perde un briciolo della sua astuzia. Tra inseguimenti e gag geniali, il vero colpo di scena arriva quando lui e lo scienziato finiscono storditi dall'etere.

6. Bugs si trasforma in matador in Nella plaza de coniglios (1952)

Matador

Il nostro coniglio preferito finisce per sbaglio in un'arena di corrida e deve vedersela con un toro gigantesco. Ne nasce una valanga di gag visive e trovate geniali, con un finale esplosivo in stile Rube Goldberg. Bugs, come sempre, ne esce vincitore... tra gli applausi del pubblico.

7. Bugs campione di baseball ne L'imbattibile coniglio (1946)

Il pubblico probabilmente associa Bugs Bunny più al basket che al baseball, grazie alle sue apparizioni al fianco di Michael Jordan e LeBron James nella saga di Space Jam. Tuttavia, il coniglio antropomorfo dimostra di saperci fare anche con mazza e guantone, dove affronta da solo un'intera squadra di energumeni prepotenti.

8. Bugs con Daffy Duck ne Il Coniglio Focoso (1951)

Bugs Bunny non è solo contro il calvo Taddeo: stavolta c'è anche Daffy Duck, più svitato che mai! È l'inizio della leggendaria "trilogia della caccia" e, diciamolo, questo episodio è il più spassoso. Daffy prova a incastrare Bugs, ma finisce sempre nei guai grazie alla rapidissima furbizia del leporide più sveglio dei cartoon. Stavolta non sono le gag visive a far ridere di più, ma i dialoghi taglienti - e il celebre scambio "stagione dei conigli / stagione delle anatre" è diventato un classico intramontabile!

9. Bugs barbiere ne Il coniglio di Siviglia (1950)

Il coniglio di Siviglia

Con l'ouverture de Il Barbiere di Siviglia di Rossini a tutto volume, il mangiacarote si trasforma in un barbiere scatenato e sistema Taddeo su una poltrona come se fosse al salone. Forbici, creme e caos a ritmo d'opera! Ma il vero colpo di scena arriva quando Bugs gli infila un abito da sposa: Taddeo si lascia subito prendere dal ruolo e fa la sposina timida... fino a quando Bugs non lo fa volare giù dal palco! Una sinfonia di risate in stile Looney Tunes.

10. Bugs è una drag in Cane all'Opera (1957)

Bugs Bunny e il nemico giurato Taddeo abbandonano i boschi per salire sul palcoscenico... di un'opera wagneriana! Tra fulmini, caschi con le corna e arie epiche, l'eterna caccia si trasforma in uno spettacolo teatrale fuori di testa. Nonostante sia infervorato dall'idea di assaggiare il sangue del "coniglio", il dinoccolato villain si placa quando vede il nostro mangiacarote travestito da donna nei panni di Brunilde. Secondo i critici, il più grande lavoro animato che la Warner Bros abbia mai prodotto.