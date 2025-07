South Park shock: Trump finisce a letto con Satana nel primo episodio della 27esima stagione

La notte scorsa è iniziata la 27esima stagione di South Park e nel primo episodio Trey Parker e Matt Stone hanno letteralmente messo Donald Trump a letto con Satana in persona.

La premiere della 27esima stagione, intitolata "Sermon on the 'Mount", vede la tranquilla cittadina montana di South Park in fiamme. Cartman è depresso per la fine del suo programma radiofonico preferito, NPR, Randy sta cercando di impedire a Gesù di prendere il controllo della scuola elementare di South Park e il presidente è troppo occupato ad arrestare e citare in giudizio i suoi nemici per preoccuparsene.

Una folla inferocita sfonda la porta del signor Garrison per confrontarsi sulla sua mancanza di responsabilità in questi tempi difficili, ma quando arrivano lì, Garrison rivela che non è più in carica da anni.

In South Park, Trump confonde l'Iran con l'Iraq: "Che differenza c'è?"

South Park 27, Trump e il personaggio di Mr. Garrison

Stacco sulla Casa Bianca, dove Trump sta dando in escandescenze. Lo vediamo nello Studio Ovale mentre discute con il Primo Ministro canadese, che gli chiede: "Perché sta imponendo questi nuovi dazi al Canada? Chi sei, una specie di dittatore mediorientale?", Trump ribatte: "Non vorrai mica che ti bombardi come ho fatto con l'Iraq!". Il primo ministro risponde: "Pensavo avessi appena bombardato l'Iran?", Trump replica: "Iran, Iraq, che diavolo di differenza c'è? Rilassati, amico!".

Pochi istanti dopo, vediamo Trump spogliarsi e mettersi a letto con Satana, insinuando che voglia fare sesso con il principe delle tenebre. Satana lo rifiuta, ma Trump insiste: "Dai, Satana, ho lavorato sodo tutto il giorno". Satana ribatte: "Non hai lavorato! Hai fatto solo stupidi meme e hai perso tempo". Trump insiste: "Dai, Satana, lo sai che non puoi resistere!". Trump poi tira giù la coperta, rivelando un pene comicamente piccolo. Satana allora dice: "Non riesco nemmeno a vedere niente, è così piccolo".

Mentre la nuova stagione di South Park è ormai iniziata, lo show ha incontrato alcuni ostacoli prima del lancio della sua 27ª edizione. Il 2 luglio scorso, la Paramount ha posticipato di due settimane la premiere, dal 9 luglio al 27 luglio.

La fusione tra Paramount e Skydance è a rischio per colpa di South Park?

South Park: I protagonisti in una scena del Vaccination Special

Pochi giorni dopo l'annuncio, l'account ufficiale di South Park su X ha pubblicato una dichiarazione piena di parolacce in cui si incolpava la fusione tra Paramount e Skydance per il ritardo. La dichiarazione recitava: "In risposta al comunicato stampa di Comedy Central sul cambiamento della data di premiere di South Park, Trey Parker e Matt Stone hanno dichiarato: 'Questa fusione è una merda e sta rovinando 'South Park'. Siamo in studio a lavorare sui nuovi episodi e speriamo che i fan possano vederli in qualche modo'".

Parker e Stone hanno anche accusato il presidente della Paramount, Jeff Shell, di aver interferito nelle loro trattative contrattuali con Netflix e Warner Bros. Allo stesso tempo, secondo un articolo dell'Hollywood Reporter, la Paramount, Parker e Stone avevano stipulato un accordo da 3 miliardi di dollari che si estendeva per dieci anni. Tuttavia, Skydance, che attualmente si sta fondendo con la Paramount, avrebbe fatto marcia indietro sull'accordo.