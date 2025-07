South Park resta in tv per altri 5 anni, Paramount annuncia il rinnovo della serie!

I fan di South Park non dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti molto presto: i creatori della serie hanno infatti stretto un nuovo accordo che prevede anche la presenza in streaming degli episodi.

South Park non dirà presto addio ai suoi fan: i co-creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone, hanno infatti firmato un nuovo accordo della durata di 5 anni con Paramount Global. South Park Digital Studios, inoltre, ha trovato un patto che porterà la serie animata in esclusiva su Paramount+.

Il futuro di South Park

Negli Stati Uniti prenderà il via tra poche ore la messa in onda della première della 27esima stagione di South Park e, per la gioia dei fan, i produttori hanno annunciato il futuro della serie cult.

South Park Digital Studios ha stretto un accordo che prevede la presenza in streaming degli episodi in esclusiva, per la durata di cinque anni, su Paramount+ grazie a un compenso che sembra sia pari a 1.5 miliardi di dollari.

South Park: I protagonisti in una scena del Vaccination Special

Trey Parker e Matt Stone, inoltre, collaboreranno con Paramount Global per ulteriori cinque anni, avendo così il via libera alla produzione di 50 episodi inediti che saranno trasmessi su Comedy Central.

Paramount+ avrà i diritti per lo streaming delle puntate e di tutte le 26 precedenti stagioni, anche a livello internazionale.

Le dichiarazioni dei creatori della serie

Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global e presidente di Showtime/MTV Entertainment, ha dichiarato: "Matt e Trey sono delle forze creative uniche, il cui umorismo impavido e la narrazione senza limiti hanno reso South Park una delle serie più amate e longeve di sempre, oggi ancora più popolare rispetto a qualsiasi altro momento della sua storia, e uno dei franchise televisivi più preziosi al mondo. Sono talenti eccezionali e partner fidati: siamo entusiasti che Comedy Central e ora Paramount+ a livello globale saranno la casa di South Park per gli anni a venire e il nostro ringraziamento va al team di Skydance per la fondamentale collaborazione nel rendere tutto questo possibile".

Da tempo Parker e Stone erano impegnati a negoziare i diritti per la presenza in streaming della serie dopo la fine dell' accordo con HBO Max.

In un comunicato Matt ha dichiarato: "Io e Trey e l'intero team di South Park siamo grati per questa estensione e questo accordo. Vogliamo ringraziare Chris McCarthy e Keyes Hill-Edgar per gli anni all'insegna di una grandiosa partnership e non vediamo l'ora di continuare a realizzare South Park per i prossimi cinque anni".

Trey ha aggiunto: "Siamo grati per questa opportunità e profondamente onorati dalla fiducia riposta in noi. Si tratta di qualcosa che va oltre un contratto, si tratta del nostro impegno per questa organizzazione, per i nostri membri del team, e per i nostri fan. Ci stiamo concentrando nel costruire qualcosa di speciale e nel fare qualsiasi cosa sia necessaria per portare i campionati in questa città".