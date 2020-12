Soul: tutti i finali che Pixar aveva preso in considerazione

Gli autori di Soul, Pete Docter e Kemp Powers, hanno svelato tutti i finali presi in considerazione e poi scartati per il film Pixar.

Soul, nuovo gioiellino di casa Pixar, in fase di lavorazione ha visto gli autori discutere sui possibili finali da dare al film che parla di anime, vocazioni e seconde possibilità.

Per evitare spoiler su Soul si prega di non proseguire nella lettura di questa news

Soul racconta la storia di Joe Gardner, insegnate di musica della scuola superiore che ottiene un ingaggio prestigioso in una jazz band per la serata. A causa di un banale incidente, Joe rischia di morire, ma riesce a sfuggire dall'aldilà e fare ritorno sulla Terra in modo rocambolesco dopo essere diventato il mentore dell'impossibile anima 22. Dopo una serie di disavventure, Joe e 22 scopriranno il senso della vita e ciò che rende così speciale l'essere umani.

Qui trovate la recensione di Soul. Alla fine del film, coloro che si occupano del via vai di anime nel Great Before, danno a Joe una seconda possibilità. Quando Jerry (così si chiamano tutti i controllori di anime che gestiscono nascite e morti) chiede a Joe come trascorrerà la sua vita, lui risponde: "Non sono sicuro. Ma so che vibrò appieno ogni singolo minuto."

Gli autori di Soul, Pete Docter e Kemp Powers, hanno svelato di aver pensato a tanti possibili finali incluso uno che vedeva Joe morire:

"Abbiamo pensato a tante versioni diverse del finale, abbiamo anche valutato la possibilità che Joe morisse in tanti modi diversi. Alcuni erano molto emozionanti, altri divertenti."

Parlando con USA Today, Pete Docter confessa: "Sentivano che Joe aveva imparato a sufficienza per apprezzare ciò a cui prima non dava il valore necessario. Questo è il motivo che ci ha spinto a scegliere questa via. Joe è maturato a sufficienza da decidere di sacrificare la sua possibilità di tornare indietro per lasciarla a 22. Ma il film è incentrato sulla sua presa di coscienza del mondo, Joe capisce che il suo barbiere ha una vita di cui non sapeva niente e scopre di poter costruire un rapporto sincero con la madre. Impedirgli di tornare indietro, per noi, sarebbe stato come privarlo di qualcosa."

Altri finali di Soul presi in considerazione mostravano cosa accade a 22 dopo che la sua anima approda sulla Terra. Ma ogni volta che gli autori ipotizzavano un epilogo per 22, cambiavano idea. Come spiega Powers: "In un finale Joe andava in tour con Dorothea e continuava a insegnare agli studenti, e 22 era una nuova studentessa che Joe riconosceva. Ma non eravamo soddisfatti".

Alla fine Docter e Power hanno deciso che mostrare il futuro dei personaggi sarebbe andato contro al messaggio del film, che è quello di godere di ogni singolo istante della vita:

"Sappiamo che il pubblico spesso vuole sapere con esattezza cosa accade ai personaggi. Vogliono sapere che Prenderanno la decisione giusta. Ma nel caso di Joe, volevamo lasciargli la scelta. Volevamo che il pubblico capisse che sia che Joe torni a insegnare sia finisca per fare il pianista o entrambe le cose, ciò che conta è che ha imparato ad apprezzare la sua vita."

