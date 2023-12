Disney annuncia l'uscita nelle sale cinematografiche dei film Pixar Soul, Luca e Red

Disney ha annunciato che nei primi mesi del 2024 verranno distribuiti per la prima volta nelle sale cinematografiche i recenti film della Pixar che erano distribuiti solo in streaming.

I fan potranno così vedere sul grande schermo le storie raccontare in Soul, Luca e Red.

L'appuntamento nei cinema

Soul: un'immagine del film

Per ora sono state svelate le date previste per la distribuzione negli Stati Uniti dei tre lungometraggi animati, che resteranno comunque disponibili in streaming sulla piattaforma di Disney+.

Soul, che ha debuttato durante la pandemia nel 2020, sarà distribuito nei cinema dal 12 gennaio.

Red arriverà nei cinema dal 9 febbraio.

Luca, infine, ha una data di uscita prevista per il 22 marzo.

I tre lungometraggi anticiperanno l'uscita di Inside Out 2 che arriverà nei cinema statunitensi il 14 giugno.

Dove sta andando la Pixar?

Disney, nel comunicato, invita gli spettatori a vedere i film Pixar "nel modo in cui dovevano essere visti". Soul aveva debuttato nel dicembre 2020 in streaming, ma il film diretto da Pete Docter e Kemp Powers era comunque riuscito a ottenere una distribuzione cinematografica all'estero, incassando 121 milioni di dollari. Red è stato diretto da The Domee Shi e, al di fuori dei confini americani, aveva guadagnato solo 20 milioni. Luca di Enrico Casarosa, infine, era arrivato su Disney+ nel 2021.