Sons of Anarchy tornano a correre insieme: FX annuncia la miniserie evento Legends

A quasi vent'anni dal debutto di Sons of Anarchy, gran parte del cast originale è pronta a riunirsi in un nuovo progetto. FX ha infatti ordinato Legends, una miniserie che riporterà sullo schermo Charlie Hunnam e molti dei protagonisti dell'iconico crime drama, ma con un'idea decisamente diversa da quella che i fan potrebbero aspettarsi.

Il cast originale torna quasi al completo

Secondo la sinossi ufficiale, tutto prende il via quando il cast di Sons of Anarchy si ritrova a una convention dedicata ai fan, oltre dieci anni dopo la conclusione dello show. Quella che dovrebbe essere una semplice reunion si trasforma però in qualcosa di molto più pericoloso, con il confine tra realtà e finzione destinato a svanire mentre il gruppo dovrà affrontare una minaccia reale.

Sons of Anarchy: Charlie Hunnam in una scena

A guidare il progetto sarà ancora una volta Charlie Hunnam, storico interprete di Jax Teller, affiancato da numerosi volti simbolo della serie. Nel cast figurano infatti Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates e Theo Rossi.

Hunnam è anche tra gli ideatori della miniserie insieme a Jonathan Groff (black-ish, How I Met Your Mother). I due ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi insieme a Rob Mac, Nicholas Frenkel e Jackie Cohn. La produzione sarà affidata a FX Productions e 20th Television.

Un omaggio alla serie cult con una svolta meta

Il presidente di FX Entertainment, Nick Grad, ha definito Legends un progetto originale e inaspettato. "Quando Charlie ci ha presentato questa idea, siamo rimasti subito colpiti dalla sua visione audace e divertente. È una vera dichiarazione d'amore a Sons of Anarchy, ma anche un gioco metacinematografico che ribalta ciò che il pubblico crede di sapere sulla serie."

Immagine promo per Sons of Anarchy

L'annuncio arriva in un momento particolarmente positivo per Charlie Hunnam, che ha ottenuto la sua prima candidatura agli Emmy grazie alla performance nella serie Netflix Monster: The Ed Gein Story.

Andata in onda dal 2008 al 2014 per sette stagioni e quasi cento episodi, Sons of Anarchy è ancora oggi considerata una delle produzioni più influenti nella storia di FX. Con Legends, la rete punta a celebrare quell'eredità senza riproporre semplicemente la storia del SAMCRO, ma scegliendo una formula originale che mescola nostalgia, thriller e ironia.