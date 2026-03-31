Sons of Anarchy, Kurt Sutter non esclude la serie prequel: "Verrà realizzata al momento il giusto"

Kurt Sutter ha accennato alla possibilità che in futuro venga realizzata una serie prequel di Sons of Anarchy. Il produttore e creatore dello show cult aveva già in passato parlato di riportare sugli schermi il mondo dei motociclisti che hanno regalato il successo internazionale a Charlie Hunnam.

Cosa potrebbe raccontare un progetto prequel

Il potenziale show dovrebbe essere ambientato negli anni dopo il ritorno dal Vietnam di John Teller. La storia alla base del progetto prequel di Sons of Anarchy, infatti, dovrebbe raccontare le origini di SAMCRO e il modo in cui le sue nobili origini sono state accantonate per dare spazio a progetti criminali e violenza.

Tra i personaggi coinvolti dovrebbero esserci anche Gemma e Clay Morrow e svelare alcuni retroscena di quanto accaduto, facendo così luce anche sull'uscita di scena di John e sul motivo per cui ha lasciato degli scritti che hanno poi ispirato il figlio Jax.

Le dichiarazioni del creatore di Sons of Anarchy

Kurt Sutter, che ha interrotto la collaborazione con FX alcuni anni fa, ha ora alimentato nuovamente le speranze dei fan sostenendo: "Io e John Landgraf siamo sempre stati amici mentre lavoravo con lui, ma siamo diventati degli amici davvero stretti dopo che me ne sono andato, e quello è stato potente per me".

Il creatore della serie, che sta attualmente lavorando a allo show Nomad con star Jason Momoa, ha sottolineato: "So che ama il brand, e mi fido di John. Quando capirò che è arrivato il momento giusto, e tutto avrà senso, sarà allora che accadrà".

Kurt ha quindi raccontato: "Quando pranziamo insieme, parliamo di business e lavoro, ma non si tratta mai di occuparci di un singolo progetto. Ma penso ci siano ancora alcune storie da raccontare, e sarebbe fantastico ritornare e poterlo fare".

Il creatore di Sons of Anarchy ha concluso ribadendo: "Non penso sia completamente da escludere, ma le cose cambiano e si accetta qualsiasi direzione ti ritrovi a seguire".