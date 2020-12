Sons of Anarchy: la vera storia dietro il cameo di Stephen King

Stephen King è comparso nella serie Sons of Anarchy in un gustoso cameo, ecco la vera storia di come il Re del Brivido ha accettato di montare in sella a una Harley nello show FX.

Tra i camei illustri che annovera la serie Sons of Anarchy ce n'è uno dello scrittore Stephen King, apparso in un episodio della terza stagione. Ecco svelata la vera storia dietro quell'apparizione.

Un momento del pilot di Sons of Anarchy

Creata da Kurt Sutter, Sons of Anarchy ha fatto il suo debutto su FX nel 2008 e, fin dal principio, ha avuto un'ottima ricezione da parte di pubblico e critica. La serie è proseguita per un totale di sette stagioni e si è conclusa nel 2014. Tra i temi trattati dallo show, incentrato su un gruppo di motociclisti fuorilegge, corruzione e razzismo.

Sons of Anarchy racconta il viaggio di Jackson "Jax" Teller (Charlie Hunnam), VP del club motociclistico Sons of Anarchy nella città immaginaria di Charming, in California. Gli eventi della serie prendono il via quando Jax trova un manifesto scritto dal suo defunto padre, John Teller, uno dei membri fondatori del club. Ciò porta Jax a mettere in discussione il percorso del club, le sue relazioni, la famiglia e se stesso. Nel corso di sette stagioni, Jax e il club si imbattono in una varietà di personaggi, sia alleati che nemici. YTra le varie apparizioni si annovera quella di Bachman, apparso per un paio di minuti in un solo episodio della terza stagione.

Lo scrittore Stephen King nell'episodio Home di Sons of Anarchy

A interpretare Bachman è Stephen King che ha scelto come suo alter ego letterario lo pseudonimo di Richard Bachman. Nell'episodio di Sons of Anarchy 3 intitolato "Caregiver", Gemma (Katey Sagal) lega la badante del padre, Amelia, a una sedia a rotelle nello scantinato visto che la donna sembra sapere troppe cose sulla sua situazione. Amelia inganna Tara (Maggie Siff) affinché la liberi creando ancora più caos e dopo un confronto con Gemma si accoltella e muore. Mentre Gemma pensa a come sfuggire alla polizia, Tig (Kim Coates) la aiuta a liberarsi del corpo di Amelia affidandosi a un pulitore di nome Bachman.

Stephen King: i 23 migliori film basati sui suoi libri e romanzi

Bachman è una figura misteriosa, un uomo silenzioso che indossa un giacchetto di pelle e non fa domande sulla scena del crimine, esegue semplicemente il suo lavoro salvando Gemma, Tara e Tig da problemi maggiori di quelli che già devono affrontare. L'esperienza della recitazione, seppur in brevi camei, non è nuova per Stephen King, comparso nel ruolo di Jordy Verrill in Creepshow, in quello di Teddy Weizak nella miniserie The Stand e nel ruolo di un negozianre in IT: Chapter Two.

King ha deciso di accettare la proposta di comparire in Sons of Anarchy in virtù della sua passione per la serie che ha definito "uno degli show che sembrano migliorare man mano che passa il tempo". Dopo aver letto le sue belle parole su EW, il tea, creativo di Sons of Anarchy lo ha contattato offrendogli un cameo e Kurt Sutter gli ha assicurato che si sarebbe trattato di una "parte adeguatamente sgradevole". Promessa mantenuta e in più il ruolo del pulitore Bachman ha permesso a King di guidare una Harley.