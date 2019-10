Sonic Il Film: primo sguardo al nuovo design!

Sonic Il Film ha un nuovo design, ecco un primo sguardo al nuovo look del riccio Sonic nelle foto trapelate su Twitter.

Sonic Il Film offre un primo sguardo al nuovo design dopo la pesante bocciatura da parte dei fan del look della versione cinematografica del celebre personaggio dei videogiochi e le polemiche che ne sono seguite.

La diffusione del primo trailer di Sonic Il Film ha scatenato una pioggia di polemiche sui social. I fan del videogame hanno bocciato l'aspetto della versione live action di Sonic tnato da costringere gli autori a posticipare l'uscita a febbraio 2020 per intervenire sul design e adesso finalmente possiamo dare un primo sguardo alla nuova versione grazie alle immagini approdate su Twitter.

In una foto vediamo Sonic the Hedgehog con il Dottor Ivo Robotnik di Jim Carrey sullo sfondo; nonostante la scarsa qualità delle immagini il nuovo look sembra molto più vicino a quello del tradizionale aspetto del personaggio nel video game, con buona pace dei fan.

Sonic Il Film, avventura live action dedicata al celebre videogame Sega, si concentra sulle avventure del famigerato riccio Sonic che si fa spazio tra le complessità della vita sulla Terra con il suo nuovo amico umano, Tom Wachowski (interpretato da James Marsden). Sonic e Tom uniranno le loro forze per impedire al malvagio Dr. Robotnik - che ha il volto e la grinta di Jim Carrey - di catturare Sonic con lo scopo di utilizzare i suoi immensi poteri per dominare il mondo.

L'uscita di Sonic Il Film è fissata per il 13 febbraio 2020.