Sonic - Il Film, Tim Miller assicura: "I fan saranno soddisfatti dal nuovo design"

Sonic - Il Film arriverà nei cinema nel 2020 con un nuovo look per il protagonista e il produttore Tim Miller ha rassicurato i fan sul lavoro compiuto.

Sonic - Il Film è stato posticipato per modificare il look del simpatico protagonista e il produttore Tim Miller ha voluto rassicurare i fan.

Il lavoro compiuto sul film tratto dal popolare videogioco sembra stia procedendo nel migliore dei modi e la nuova versione del personaggio principale dovrebbe soddisfare le aspettative degli appassionati di videogiochi.

In un'intervista rilasciata a Variety, Tim Miller ha parlato del lavoro che si sta compiendo su Sonic Il Film sostenendo che "i fan saranno soddisfatti".

Il produttore ha quindi ricordato in che modo sono state accolte le tante critiche negative pubblicate online dopo la diffusione del primo trailer: "Sono dalla parte dei fan e lo è anche il regista Jeff Fowler. Quindi quando sono emerse sono andato da lui e ho detto: 'La cosa più importante da fare è dire 'Ho fatto un casino'. Aveva già scritto un tweet un'ora prima che arrivassi da lui, è una brava persona. Era esattamente il modo giusto per gestire la situazione. I fan hanno una voce in capitolo. C'è un modo giusto per ascoltare".

La decisione di creare un nuovo aspetto per Sonic nel film live-action ha costretto a posticipare l'uscita nei cinema al 14 febbraio 2020 e, per ora, non sono emerse le immagini della nuova versione dell'adattamento del videogame.

Nel lungometraggio Sonic avrà la voce di Ben Schwartz, mentre Jim Carrey sarà il villain Dr. Robotnik e James Marsden avrà la parte di Tom Wachowski, il nuovo miglior amico del protagonista.

