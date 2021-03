Sonic 2: una foto dal set annuncia l'inizio delle riprese

Il sequel di Sonic - il film è entrato in lavorazione, come dimostra la foto dal set di Sonic 2 diffusa dal regista Jeff Fowler.

Una foto dal set di Sonic 2 annuncia l'inizio delle riprese dell'atteso sequel ispirato al popolare videogame Sonic. A diffondere la foto sui social il regista Jeff Fowler.

"Luci, camera, riccio. La produzione di Sonic the Hedgehog 2 comincia oggi! #SonicMovie2" scrive Jeff Fowler accompagnando la foto che ritrae una sedia da regista con su il logo di Sonic 2.

Sonic the Hedgehog 2 vede il ritorno nel cast di Ben Schwartz nei panni di Sonic e Jim Carrey in quelli del malvagio Robotnik, già presenti in Sonic Il Film, che raccontava la storia del riccio blu super veloce alla ricerca di una nuova casa sulla Terra. In questo nuovo ambiente, Sonic si troverà ad affrontare il pericoloso e malvagio Robotnik e a provare a bloccare i suoi propositi di conquista della Terra.

"Per il primo film, abbiamo guardato al gioco del 1991 per mostrare dove tutto ha avuto inizio e raccontare le cose con semplicità", ha spiegato Jeff Fowler a ComicBook. "Il film getta le basi della rivalità tra Sonic e Robotnik, ma ci sono molti personaggi fantastici nell'universo di Sonic. Così, dopo aver raccontato la storia delle origini, facendo sì che il pubblico si appassionasse a lui, adesso possiamo raccontare altri personaggi che i fan conoscono e amano. Nessuno è più entusiasta di me di avere questa opportunità".

L'uscita di Sonic the Hedgehog 2 è fissata per l'8 aprile 2022.