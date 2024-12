Sonic 3 - Il Film, debutto da 62 milioni, Mufasa: Il Re Leone delude, solo 35 milioni per il prequel Disney

Sonic 3 - Il Film è il vincitore del weekend pre-natalizio al box office USA, la nuova avventura dell'ipercinetico riccio blu batte Mufasa: Il Re Leone, che si ferma a 35 milioni, segnando un'apertura deludente per Disney. La terza avventura di Sonic, franchise Paramount ispirato al popolare videogame omonimo, ha debuttato al primo posto con 62 milioni di dollari raccolti in 3.761 sale nordamericane, segnando una media per sala di 16.484 dollari. Sostenuto da recensioni positive e ottimi punteggi di pubblico, il film ha superato le aspettative iniziali che lo attestavano sui 55-60 milioni di dollari e punta a diventare un vero e proprio successo natalizio. Contro ogni aspettativa, il debutto di Sonic 3 - Il Film ha superato l'incasso del primo Sonic Il Film del 2020 (58 milioni) e si pone appena al di sotto del sequel del 2022, Sonic 2 Il Film_ (72 milioni).

Una scena di Mufasa: Il Re Leone

Il prequel Disney de Il Re Leone, Mufasa: Il Re Leone, deve accontentarsi del secondo posto e dei 35 milioni di dollari incassati in 4.100 cinema, con una media per sala di 8.536 dollari, numeri ben al di sotto delle aspettative che si attestavano sui 50 milioni di dollari. Debutto disastroso per la pellicola diretta da Barry Jenkins, costata oltre 200 milioni di dollari a cui vanno aggiunti altri 100 milioni per la promozione in tutto il mondo. Nonostante le recensioni contrastanti, il film ha incantato molti spettatori e se il passaparola sarà favorevole, potrebbe resistere fino a gennaio e oltre. Un po' lo stesso che è accaduto lo scorso anno con Wonka, interpretato da Timothee Chalamet, che ha debuttato con soli 39 milioni per poi arrivare a incassare 218 milioni in Nord America e 634 milioni globali. Uno dei film di Natale 2024 al cinema, Mufasa ha maggiori possibilità di sfondare all'estero, anche se l'incasso iniziale si ferma a 122,2 milioni.

Si consolida il successo di Wicked, musical di Broadway di culto tradotto per lo schermo grazie all'impegno del regista Jon M. Cho e delle ugole d'oro di Cynthia Erivo e Ariana Grande. Altri 13,5 milioni permettono al film di celebrare un incasso totale di 384 milioni in patria. Cifre che lo rendono l'adattamento di Broadway con i maggiori incassi nella storia del botteghino nazionale, davanti a Grease del 1978 (188,62 milioni di dollari), nonché la seconda più grande rivisitazione dal palco allo schermo a livello mondiale dopo Mamma Mia del 2008 (611 milioni di dollari).

Wicked: il sottotesto lesbico tra Glinda ed Elphaba confermato dall'autore del romanzo originale

Dopo tre settimane di dominio del botteghino, Oceania 2 scende al quarto posto e incassa altri 13,1 milioni, che portano il fiabesco sequel Disney a 360 milioni incassati in patria e oltre 790 milioni globali. La pellicola doppiata, in originale, da Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho è già diventata il quinto maggior incasso dell'anno negli USA e il quarto a livello globale ed è destinata a diventare il terzo film della Disney a superare il miliardo di dollari quest'anno.

A sorpresa a chiudere la top 5 è Homestead, pellicola a sfondo religioso di Ben Smallbone che apre con 6 milioni di incasso da 1.886 sale e una media per sala di 3.216 dollari.