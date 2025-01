Sonic 4 ha ora una data di uscita nelle sale americane: l'appuntamento è per il 2027

Sonic 4, il nuovo film tratto dal popolare videogioco, ha ora una data di uscita: Paramount ha infatti annunciato che il sequel debutterà nelle sale americane il 18 marzo 2027.

Il terzo capitolo della storia ha ottenuto il miglior risultato del franchise dal punto di vista degli incassi, portando quindi al via libera alla realizzazione di un ulteriore lungometraggio.

La continuazione della saga di Sonic

A livello mondiale Sonic 3 - Il Film ha ottenuto 425 milioni di dollari, di cui 218,8 incassati negli Stati Uniti. La saga ispirata ai giochi targati SEGA ha così superato quota 1,1 miliardi di dollari ottenuti al box office globale.

Attualmente il quarto film è nelle prime fasi di sviluppo e non sono stati annunciati i ritorni nel cast o il nome di chi si occuperà della regia e della sceneggiatura.

Sonic 3, recensione: il riccio più veloce del cinema torna in un film dal ritmo spedito

Attualmente Sonic 4 non ha alcun avversario annunciato ufficialmente in arrivo nelle sale: solo Universal ha prenotato uno slot nella programmazione dei cinema per il 19 marzo, senza però annunciare quale film dovrebbe debuttare negli Stati Uniti in quella giornata.

Il cast e i realizzatori della trilogia

Jeff Fowler ha realizzato i precedenti tre capitoli che hanno potuto contare sulla presenza tra gli interpreti di Jim Carrey, Ben Schwartz che ha dato voce a Sonic nella versione originale, Idris Elba che ha interpretato Knuckles e Keanu Reeves che è stato coinvolto per portare sugli schermi Shadow. Nel cast ci sono inoltre James Marsden e Tika Sumpter.

Nel film arrivato recentemente nei cinema, Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un'alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.