Flight Risk: l'action di Mel Gibson con Mark Wahlberg primo al box office USA nonostante le stroncature

La critica non ha avuto pietà, ma il pubblico americano premia Flight Risk permettendogli di conquistare la prima posizione nel box office USA in un weekend parco di incassi. Diretto da Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg nei panni di un pilota calvo e sconvolto, il film ha debuttato al primo posto con 12 milioni di incasso raccolti in 3.161 sale, segnando una media per sala di 3.796 dollari. È la seconda uscita consecutiva della Lionsgate dopo Nella Tana Dei Lupi 2: Pantera a debuttare in prima posizione approfittando del panorama desolato di uscite di gennaio, il tutto nonostante le feroci stroncature della critica americana.

Gara di resistenza per Mufasa: Il Re Leone, ancora secondo con altri 8,7 milioni di incassi che portano il film a un totale domestico di 221 milioni. A livello globale, Mufasa punta al traguardo dei 600 milioni. Bella performance per il prequel Disney partito in sordina sei settimane fa, che è arrivato a incassare 626,7 milioni globali.

Dopo l'exploit dello scorso weekend, la scatenata commedia con Keke Palmer One of Them Days perde due posizioni ed è ora terza con 8 milioni di incasso e un totale di 25 milioni. Risultato sorprendente per la pellicola targata Sony Pictures, prodotta da Issa Rae e scritta da Syreeta Singleton, vero outsider del botteghino. Al centro della storia due amiche e coinquiline coinvolte in una scatenata buddy comedy al femminile mentre cercano i soldi per pagare l'affitto e non restare in mezzo a una strada dopo che il fidanzato di una delle due ha sprecato i soldi del mese.

Una scena di Sonic 3 - Il film

Prosegue la marcia trionfale di Sonic 3 - Il Film, altro titolo che ha dominato il botteghino natalizio e che aggiunge altri 5,5 milioni al bottino domestico, superando i 226 milioni totali. La nuova avventura dell'ipercinetico riccio blu e dei suoi amici animati, star dell'omonimo popolarissimo videogioco, ha già incassato oltre 446 milioni a livello globale.

Oceania 2 riguadagna la quinta posizione aggiungendo 4,3 al suo totale domestico che sale a 450 milioni, mentre gli incassi globali superano il miliardo di dollari.

Si segnala, infine, al sesto posto il debutto di Presence, thriller di fantasmi di Steven Soderbergh, che apre con soli 3,4 milioni di dollari da 1.750 cinema, con una media per sala di 1.951 dollari. Il film a basso budget, che Neon ha acquistato al Sundance dello scorso anno, ha ricevuto più apprezzamenti dalla critica che dal pubblico, almeno per adesso. Lucy Liu e Chris Sullivan sono i protagonisti della pellicola, raccontata dal punto di vista dell'entità soprannaturale che infesta la loro nuova casa.