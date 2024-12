Wicked: il sottotesto lesbico tra Glinda ed Elphaba confermato dall'autore del romanzo originale

L'autore del romanzo che ha ispirato il musical Wicked, Gregory Maguire, ha conferma che il sottotesto lesbico tra Glinda ed Elphaba è sempre stato intenzionale. L'entusiasmo con cui è stato accolto l'adattamento cinematografico interpretato da Cynthia Erivo e Ariana Grande, che interpretano le due future streghe de Il mago di Oz hanno spinto gli spettatori a formulare le loro teorie sulla storia e l'attenzione si è concentrata, in particolare, sulla possibile futura relazione LGBTQ+ suggerita da alcuni dettagli. Naturalmente finora senza alcuna conferma ufficiale.

Parlando con la rivista Them, Gregory Maguire ha confermato che, quando scrisse il romanzo Wicked nel 1995, il sottotesto lesbico tra Glinda ed Elphaba era intenzionale ed era volutamente "modesto, sobrio e raffinato". Ecco le sue parole:

"Era intenzionale, ed era così modesto, sobrio e raffinato da lasciar intendere che una delle due donne fosse davvero presa dall'altra, ma non lo volesse dire. Forse perché un romanziere non può scrivere ogni scena, forse quando le luci erano spente e il romanziere era fuori a fumare nel vicolo, le ragazze facevano sesso nel letto sulla via per la Città di Smeraldo. Volevo proporre questa possibilità, ma non volevo renderla esplicita".

Lo stupore di Glinda ed Elphaba a OZ

Le polemiche su Wicked

La conferma di Maguire offre una nuova rilettura della storia e spiega i problemi di distribuzione avuti dal musical in alcuni paesi anche per via della presenza di alcuni membri apertamente omosessuali nel cast. Ma c'è un ulteriore livello che riguarda le relazioni tra i personaggi anche se, come sottolinea la nostra recensione di Wicked, il film differisce dal libro in vari aspetti così come il musical di Broadway.

Ciò che accomuna i vari media è il fatto che tutte le storie parlano della tragica fine di una relazione (di amicizia, al primo livello) e della scelta di percorrere i sentieri del bene e del male. Eppure c'è chi ha ipotizzato che ci sia di più e che Wicked racconti la storia d'amore tra la strega buona del Nord e la strega cattiva dell'Ovest.

Qualche che sia la chiave di lettura di Wicked, il musical si è rivelato un successo, superando i 450 milioni di dollari al botteghino globale a fronte di un budget di 150 milioni di dollari. Il primo film si interrompe più o meno alla fine del primo atto del musical. La seconda parte di Wicked uscirà a novembre 2025, proseguendo le avventure della ribelle Elphaba e della popolare Glinda.