Song Sung Blue, il figlio di Mike Sardina attacca Hugh Jackman: "Mio padre si sta rivoltando nella tomba"

Il biopic sulla popolare cover band di Neil Diamond Thunder & Lightning che vede protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson è stato aspramente bocciato dal figlio del musicista.

In attesa di vederlo nei cinema italiani a partire dall'8 gennaio, Song Sung Blue - Una melodia d'amore è stato accolto molto positivamente negli USA, ottenendo un 98% di gradimento su Rotten Tomatoes. Ma c'è qualcuno a cui il biopic musicale non è andato proprio giù: il figlio di uno dei protagonisti.

Interpretato da Kate Hudson e Hugh Jackman e diretto da Craig Brewer, Song Sung Blue racconta la storia della coppia di musicisti Claire "Thunder" Stengl e Mike "Lightning" Sardina, fondatori della popolare tribute band di Neil Diamond nota come Lightning & Thunder.

"Mio padre si sta rivoltando nella tomba in questo momento", ha detto il figlio di Mike Sardina, Michael Jr., 41 anni, al Daily Mail in un'intervista, aggiungendo che il film "ha completamente distrutto l'unica cosa per cui mio padre ha lavorato tutta la vita: la sua eredità. Voglio che la vera storia venga raccontata e voglio che venga raccontata con sincerità, con dignità, e voglio un castigo. Tutti pensano che sia un film meraviglioso, così toccante. Sono tutte bugie. ruba tutto il duro lavoro che mio padre ha fatto in tutta la sua vita..."

Hugh Jackman e Kate Hudson suonano le canzoni di Neil Diamond

I "mostri" Hugh Jackman e Kate Hudson

Mike Sardina è morto nel 2006 all'età di 55 anni. Il figlio Michael, che non appare nel film, sostiene di essere "tagliato volontariamente" pur essendo stato pagato per aver collaborato come consulente insieme alla sorella Angelina, interpretata nel film da King Princess.

Anche la sorella Angelina ha detto la sua sull'esito della pellicola dichiarando al Daily Mail: "L'unica cosa vera è l'amore tra mio padre e Claire. È una bellissima storia, ma non è andata così. E credo che sia questo a sconvolgermi, perché è una bugia".

Michael Jr. ha anche criticato le star del film definendoli "mostri" per il loro impegno nella promozione aggiungendo: "Ogni intervista che quei mostri hanno rilasciato alla televisione nazionale non menziona nemmeno la mia esistenza, nonostante fossi la forza più importante nella vita di mio padre, anche quando non ero nel Wisconsin, perché sono il suo unico figlio maschio. Non hanno nemmeno provato a contattarmi... Non hanno cercato di ottenere maggiori informazioni... Avrebbero potuto facilmente chiedere a Craig Brewer."

Sia Michael Jr. che Angelina Sardina hanno partecipato alla première di Song Sung Blue a New York City l'11 dicembre così come Claire Stengl Sardina, oggi 64enne, e le sue due figlie, secondo quanto riportato da PEOPLE.

Secondo quanto riferito, Claire è stata una presenza di spicco nella promozione della pellicola, partecipando anche alla première a Milwaukee il 2 dicembre con la figlia Rachel, e si è persino unita a Hugh Jackman e Craig Brewer sul palco per presentare il film. Ha anche cantato Sweet Caroline con Jackman il giorno successivo al Landmark Lanes di Milwaukee.