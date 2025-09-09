Hugh Jackman capellone innamorato di Neil Diamond nel trailer di Song Sung Blue

Focus Features ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Song Sung Blue, che vede protagonista un Hugh Jackman versione "capellone" e che uscirà nelle sale cinematografiche nazionali il 25 dicembre.

Scritto e diretto da Craig Brewer, il musical vede protagonisti Jackman e Kate Hudson nei panni di una coppia sposata che forma una tribute band dedicata a Neil Diamond. Completano il cast Michael Imperioli, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir, Hudson Hensley, Fisher Stevens e Jim Belushi.

Jackman ha recitato al fianco di Ryan Reynolds nel film campione d'incassi dello scorso anno Deadpool & Wolverine, e tra i suoi prossimi progetti figurano Three Bags Full: A Sheep Detective Movie e The Death of Robin Hood. Di recente, abbiamo visto Hudson nella serie Netflix Running Point, che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Hugh Jackman e Kate Hudson in un'immagine di Song Sung Blue

La vera storia che ha ispirato Song Sung Blue

Basato sull'omonimo documentario del 2008 di Greg Koh, il film di Brewer racconta la storia vera della coppia di Milwaukee Mike e Claire Sardina, musicisti sfortunati che sono diventati delle icone locali esibendosi come Lightning & Thunder. Il film prende in prestito il titolo di una celebre canzone dei Diamond.

"Non sono un cantautore", afferma candidamente Jackman nel trailer. "Non sono un sex symbol. Voglio solo intrattenere le persone". Più avanti nel filmato, Hudson gli dice: "Tu non vuoi essere un imitatore di Neil Diamond. Tu vuoi essere un interprete di Neil Diamond". Questo porta Jackman a rispondere con entusiasmo: "Stavo cercando il modo giusto per dirlo, e tu l'hai detto chiaramente".

Diamond pubblicò il singolo Song Sung Blue nel 1972, che raggiunse il primo posto nella classifica Billboard Hot 100. Diamond è noto per altri successi importanti come Cracklin' Rosie, Longfellow Serenade e Sweet Caroline.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto

Hugh Jackman pronto ad unirsi agli Avengers?

L'attore è recentemente tornato sotto i riflettori dopo un video pubblicato sui suoi canali social che ha scatenato una valanga di ipotesi. Jackman, noto per aver interpretato Wolverine per oltre due decenni, si è mostrato in una sessione di allenamento intensiva che ha immediatamente fatto pensare a un ritorno nei panni del celebre mutante artigliato.

La possibilità che torni nei panni di Logan in Avengers: Doomsday - e forse anche in Avengers: Secret Wars - è da tempo oggetto di discussione, ma finora i Marvel Studios non hanno confermato ufficialmente il suo coinvolgimento (che però sembra abbastanza scontato, vista anche la presenza del Deadpool di Ryan Reynolds).