Song Sung Blue e la voce di Kate Hudson: "Bisogna tornare a credere nei sogni"

Sorriso gigante e maglione rosso a rombi. Sullo sfondo un caminetto addobbato a festa. Dall'altra parte della finestra Zoom ecco una radiosa Kate Hudson che ci accoglie subito scherzando. Come dire, la capacità di mettere a proprio agio qualcuno, anche solo per il tempo - spesso troppo veloce - di un'intervista.

Incontriamo virtualmente l'attrice in occasione dell'arrivo in sala di Song Sung Blue di Craig Brewer, in cui si racconta la storia vera di Mike e Claire, coppia (sposata) di musicisti che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno formato una cover band di Neil Diamond, i Lightning & Thunder. Accanto ad una formidabile Kate Hudson, candidata al Golden Globe per il ruolo, troviamo un altrettanto grande Hugh Jackman.

Song Sung Blue: intervista a Kate Hudson

Kate, all'inizio del film Mike dice: "Sono un intrattenitore". Cosa significa per lei "intrattenere"?

"Essere un intrattenitore significa creare una connessione. Vuol dire permettere alle persone di provare emozioni, di sentire qualcosa che va oltre la loro esperienza quotidiana. È un modo per trasportarle altrove e, in alcuni casi, persino trasformarle. L'intrattenimento nasce proprio da questa connessione e dall'esperienza condivisa: a volte è qualcosa di piccolo, altre volte è enorme, ma è sempre autentico".

Mike e Claire mostrano che il sogno americano può assumere molte forme, andando oltre la fama e il denaro. È d'accordo?

"Assolutamente. Il sogno americano, per me, riguarda prima di tutto la libertà: la libertà di fare le proprie scelte e di vivere la vita come si desidera. In questa storia mi piace molto il fatto che il sogno di Mike e Claire non sia quello di diventare le più grandi rock star del mondo. Il loro obiettivo è più semplice e più reale: fare ciò che amano e riuscire, allo stesso tempo, a pagare l'affitto".

Hugh Jackman e Kate Hudson in scena

E cosa rende questo sogno così speciale?

"Il fatto che credano profondamente in se stessi e che riescano a creare una comunità che li sostiene. È questo che permette loro di andare avanti. È una speranza condivisa un po' ovunque: costruire una famiglia, una comunità che ti supporti e ti aiuti a realizzare i tuoi sogni. Anche se non diventi una rock star mondiale, puoi comunque fare ciò che ami e che ti rende felice".

L'America di Neil Diamond

Sul palco con Kate Hudson e Hugh Jackman

Tra l'altro Neil Diamond ha sempre cantato una certa America.

"Neil Diamond si rivolge all'America dell'uomo comune, che lavora. E l'idea che, attraverso il tuo sogno, tu possa realizzare certe cose per quanto possibile. Penso anche che parli della resilienza degli americani, della difficoltà e della grinta che ne derivano fin dalla scoperta dell'America".

Lightning & Thunder sembrano quasi i nomi di due supereroi, ma i veri eroi del film sono persone comuni. Cosa ne pensa?

"Sono completamente d'accordo. Mike e Claire sono persone reali. Mike, in particolare, aveva sempre questa energia "fulminea", questa voglia fortissima di essere un artista, anche quando magari fingeva di essere qualcun altro. Quando hanno creato Lightning e Thunder, stavano semplicemente esprimendo chi erano davvero: una coppia piena di energia, divertente e autentica".

L'importanza del "fallimento" secondo Song Sung Blue

Quanto era importante per loro credere nella musica che facevano?

"Era tutto. Credevano profondamente in Neil Diamond, nella sua arte e nel modo in cui riusciva a unire le persone. Mike amava essere un performer capace di coinvolgere tutti, ma anche avere un repertorio musicale che evocasse ricordi e connessioni. Credevano davvero nella loro performance, e questa fiducia li ha portati a suonare ovunque: bar, matrimoni, festival estivi. I risultati che hanno ottenuto sono nati proprio da questa fede in se stessi".

La vita per Mike e Claire è stata piena di colpi bassi. Questo film ha un significato ancora più profondo in un'epoca in cui "fallire non è un'opzione"?

"Tutti falliremo in qualcosa. E il fallimento è l'unico modo per migliorare in qualsiasi cosa. Penso che sia questo il significato del film: il fatto che noi continuamente... E cos'è il fallimento? Cosa significa anche? Avremo sfide e ci saranno continuamente ostacoli. E come si superano? È come la grande citazione: "L'unico modo per uscire è attraversare". Dobbiamo accettare il fallimento come parte di ogni processo. E penso che Mike e Claire siano un po' così: resistono, hanno tanta resilienza e grinta e superano anche i momenti più difficili. E poi si sostengono a vicenda".