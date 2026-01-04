Song Sung Blue, recensione: un'ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico

Chi dice che un fulmine non può colpire due volte nello stesso punto forse non ha mai sentito parlare di Mike e Claire Sardina. Veterano del Vietnam ed ex alcolista stanco di guadagnarsi da vivere impersonando Buddy Holly, lui, madre single di due figli imitatrice di Patsy Cline, lei. Quando si incontrano nel backstage di una fiera di Milwaukee negli anni '90, tra parrucche, lustrini e aspirazioni tradite, tra i due scatta qualcosa. È così che, di lì a poco, danno vita ai Lightning & Thunder, tribute band di Neil Diamond che, più che alla somiglianza, punta alla sostanza. Quella di divertirsi e far divertire chi li ascolta. Ma Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore, il film scritto e diretto da Craig Brewer, racconta anche altro.

Due storie in una unite dalla musica

Hugh Jackman e Kate Hudson in Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore

A dare voce e corpo ai protagonisti due interpreti fenomenali come Hugh Jackman e Kate Hudson - nominata ai Golden Globes per la sua performance - che trainano il film dalla prima all'ultima sequenza. Ispirato a una storia vera, il film parte dalla visione dell'omonimo documentario del 2008 diretto da Greg Kohs che ha così colpito Brewer a tal punto da spingerlo a realizzarne una versione cinematografica. La differenza sostanziale tra i due titoli, al di là del genere, sta nell'approccio alla materia trattata. Se il documentario si concentra maggiormente sui drammi che hanno puntellato le loro vite, il film amalgama il tutto con la musica donando al titolo un'atmosfera più edificante, di resistenza e riscossa.

Perché, oltre al successo ottenuto nel Wisconsin con la loro band, l'amore e la profonda sintonia, i due hanno dovuto superare diversi ostacoli. Su tutti il disastroso incidente in cui Claire ha perso una gamba proprio un attimo prima di poter dire di avercela fatta, che la musica, finalmente, era il loro lavoro e il loro sostentamento. È proprio quella disgrazia a dividere in due il film. Da lì è come se assistessimo a due pellicole diverse. Cambia il tono, cambiano i colori, cambia l'atmosfera, cambiano le interpretazioni. Anche se sotto il dramma, Craig Brewer lascia una traccia di quella vitalità che contraddistingue la parte iniziale e che, nonostante tutto l'amaro, avvolge anche il finale.

Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore, un film che punta all'essenza

Kate Hudson è Claire Sardina

Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore è la storia di due persone comuni. Due come tanti con sogni, desideri e ambizioni che si sono dovuti confrontare con le svolte inaspettate messe sul loro cammino. A differenza di molti, però, Mike e Claire hanno reagito cercando di modellare il loro destino con quello che avevano in mano. Una tastiera, una chitarra, passione e amore. L'uno per l'altra e per la musica. La stessa che farà da medicina alle loro ferite fisiche e invisibili. Un film che ci ricorda come non ci siano limiti anagrafici per vivere la vita che vogliamo. Che la felicità si può trovare dentro un garage o in un ristorante all you can eat. Basta essere circondati dalle persone che condividono la tua stessa visione.

Oltre due ore di durata e troppi temi trattati - dalla depressione alle gravidanze adolescenziali passando per problemi economici, stress post-traumatico, dipendenze e gli evidenti limiti del sistema sanitario - rendono un po' confusionaria la scrittura che fatica a tenere tutto in equilibrio. Ma c'è una grande cura nella messa in scena - tra costumi e scenografie - che scongiura l'effetto posticcio.

Una scena di Song Sung Blue - Una Melodia d'Amore

Inoltre, Brewer ha un'altra freccia al suo arco: i suoi interpreti. Nella prima scena del film Mike Sardina si definisce un intrattenitore. Anche Hugh Jackman e Kate Hudson (ri)confermano di essere due grandi intrattenitori. Nelle loro prove non c'è la volontà di essere delle copie carbone della versione reale dei loro personaggi, ma catturarne l'essenza. Esattamente come nelle intenzioni dei Lightning & Thunder. Non limitarsi ad essere una delle tante tribute band in circolazione, ma regalare al pubblico un'esperienza che li connettesse alla musica di Neil Diamond.

Quello che sottolinea il film è la loro assoluta dedizione alla musica e non il successo. C'è in Song Sung Blue la volontà di raccontare il lato positivo del sogno americano. Quello di chi ogni giorno si alza con la determinazione di rendere reali i propri desideri, piccoli o grandi che siano. Un'ode a chi sa essere felice con "poco", perché quel "poco" se l'è guadagnato. La fama per Mike e Claire non è mai stata l'obiettivo.

Hugh Jackman in una scena del film

Un messaggio importante in un'epoca in cui molti puntano alla popolarità sterile e in cui si cerca di nascondere ogni forma di fallimento o errore. I Lightning & Thunder, al contrario, tutte quelle cadute hanno imparato a incassarle, sapendo che dietro ogni colpo basso c'era ancora spazio per intonare un'altra canzone. "Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song. You sing them out again".