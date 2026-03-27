Something Very Bad Is Going to Happen: il buco di trama dello show Netflix che nessuno ha notato

I Duffer Brothers alla prova del nome. Ieri è approdata su Netflix la nuova serie degli autori di Stranger Things, con tutto il carico di aspettative che comporta. Gli otto episodi di Something Very Bad Is Going to Happen sono disponibili in streaming e già molti abbonati si sono dati alle gioie del binge watching, ma lo show conterrebbe un buco di trama che (forse) finora nessuno ha notato. O quasi.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se volete evitare spoiler su Something Very Bad Is Going to Happen

Una scena di Something Very Bad Is Going to Happen

Trama completa di Something Very Bad Is Going to Happen

Come anticipa la nostra recensione di Something Very Bad is Going to Happen, la serie disponibile su Netflix da ieri, 26 marzo, racconta la storia dei futuri sposi Rachel (interpretata da Camila Morrone) e Nicky (Adam DiMarco).

Manca solo una settimana al loro matrimonio, che si terrà nel cottage di famiglia di lui, ma man mano che si avvicinano alla meta, Rachel inizia a provare una sensazione di "angoscia". La cosa non ci sorprende visto che nel primo episodio, in un bar, la donna infilza con le chiavi della macchina la mano di un losco figuro dopo che lui l'aveva spiata in bagno. Ma è proprio durante il primo episodio, dopo che Rachel racconta a Nicky l'accaduto, che si verifica un'enorme e inspiegabile incongruenza nella trama.

Camila Morrone alluscita da un locale

Il buco di trama che ha lasciato perplessi i fan

Dopo aver consolato la sua fidanzata, Rachel e Nicky iniziano a baciarsi sul letto, ma lei lo interrompe per scusarsi. Lui le chiede cosa c'è che non va e lei esita prima di rispondergli: "Devo fare quella cosa".

La scena successiva mostra Nicky che chiude il coperchio di una scatola ai piedi del letto, mentre si sente Rachel respirare affannosamente dall'interno. Questo momento viene poi bruscamente interrotto dalla scena in cui i due fanno sesso, ma nell'episodio pilota non viene fornita alcuna spiegazione riguardo alla scatola. A rendere il tutto ancora più confuso è il fatto che la scatola non venga più vista né menzionata per il resto dello show.

A dirla tutta, questo non è l'unico momento inspiegabile (e inspiegato) presente nella serie dei Duffer. Anche Coldies, la famosa marca di gelato artigianale americano, gioca un ruolo minore, ma sinistro.

Something Very Bad Is Going To Happen: Adam DiMarco mostra una scatola di gelati Coldies

Nicky parla per la prima volta dell'azienzaa mentre si reca alla baita dei suoi genitori, raccontando una storia su come il fondatore di Coldies abbia assassinato tre donne. Coldies ricompare poi in un flashback del 1997 in cui i genitori di Rachel arrivano in macchina alla gelateria e vengono accolti da un uomo inquietante che ci lavora.

Jude (Sawyer Fraser) viene visto indossare anche una maglietta della Coldies, ma anche in questo caso l'azienda non viene più menzionata e quindi il suo collegamento con la storia narrata nello show rimane misterioso.