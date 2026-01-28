Netflix, i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen: la nuova serie dopo Stranger Things

Dopo la conclusione in pompa magna di Stranger Things, Ross e Matt Duffer torneranno presto con nuovi progetti per il piccolo schermo grazie alla loro casa di produzione Upside Down Pictures, tra cui Something Very Bad Is Going to Happen, Boroughs e la serie animata Stranger Things: Tales from '85.

Il primo progetto ad arrivare sul piccolo schermo sarà Something Very Bad Is Going to Happen, sviluppata dalla showrunner Haley Z. Boston, e sarà presto disponibile dal mese di marzo. Nei mesi seguenti verranno distribuiti anche le altre produzioni.

Il primo progetto dopo Stranger Things

Haley Z. Boston, showrunner di Something Very Bad Is Going to Happen, ha raccontato così la serie: "Sarebbe pubblicità ingannevole se così non fosse" dice Boston della miniserie limitata di otto episodi "In ogni serie succede qualcosa di brutto, giusto? Abbiamo bisogno del conflitto, ma la cosa speciale di questo show, e ciò che credo il titolo prometta, è che vi faremo continuare a chiedervi quale sia questa cosa molto brutta".

Winona Ryder in una scena di Stranger Things dei fratelli Duffer

L'intera struttura della miniserie è pensata per tenere il pubblico in uno stato di instabilità, fino al modo in cui è girata: "Volevamo che voi, come pubblico, sentiste la paranoia e la paura che Rachel [la protagonista] prova" spiega Boston "Anche quando lei non è in scena, pensavamo sempre a costruire lo show in funzione del suo disagio. Rappresenta davvero cosa si prova a entrare per la prima volta in una casa e conoscere la famiglia del proprio partner. C'è tutta una mitologia di cui non sei a conoscenza e all'improvviso ci stai entrando".

I protagonisti di Something Very Bad Is Going to Happen

Camila Morrone interpreta Rachel Harkin, la protagonista che in pieno inverno intraprende un viaggio in auto con il suo fidanzato, Nicky Cunningham (Adam DiMarco), verso la casa per le vacanze isolata della ricca famiglia di lui, dove si sposeranno nel giro di cinque giorni.

Jennifer Jason Leigh interpreta la madre di Nicky, Victoria Cunningham, mentre Jeff Wilbusch (Jules), Karla Crome (Nell), Gus Birney (Portia), Ted Levine (dottor Cunningham) e Sawyer Fraser (Jude) interpretano alcuni dei principali futuri parenti acquisiti.

Ogni episodio segue un singolo giorno intorno a questa cerimonia privata e, giorno dopo giorno, la paranoia e la superstizione di Rachel, alimentate da un numero crescente di strani eventi, aumentano.