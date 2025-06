Solo Leveling e Dandadan battuti agli Astra Awards: per Hollywood il miglior anime è un altro

Agli Astra TV Awards di Hollywood, a conquistato il titolo di miglior serie anime dell'anno è stato Dragon Ball Daima, superando colossi come Solo Leveling e Dandadan. Ultimo progetto ideato da Akira Toriyama prima della sua scomparsa, Daima mescola nostalgia e innovazione, aprendo interrogativi sul futuro del franchise e sulla possibilità di nuovi contenuti postumi.

Dragon Ball Daima batte tutti: per Hollywood è il miglior anime dell'anno

In un'annata dominata da titoli dirompenti come Solo Leveling e Dandadan, è stata una serie inaspettata, ma emotivamente potentissima, a sbaragliare la concorrenza agli Astra TV Awards. Stiamo parlando di Dragon Ball Daima, l'ultima opera in cui ha messo mano il compianto Akira Toriyama. La Hollywood Creative Alliance, nuova incarnazione della Hollywood Critics Association, ha assegnato il premio per la "Miglior serie anime" proprio a questa nuova avventura di Goku e compagni, sigillando così un tributo postumo che sa tanto di riconoscimento storico.

Una scena di Dragon Ball Daima

Daima ha dovuto vedersela con giganti come Fire Force 3, Il monologo della speziale e il discusso Lazarus (che, a detta di molti, è stato valutato prima ancora della sua conclusione), ma ha comunque trionfato con una naturalezza che ha spiazzato persino alcuni fan. Il successo di Daima non sta tanto nella sua rivoluzione narrativa, quanto nella sua capacità di colpire al cuore, evocando quella malinconia che solo i grandi ritorni sanno risvegliare.

Nonostante la conclusione dell'anime e la scomparsa del suo creatore, qualcosa suggerisce che il viaggio di Dragon Ball Daima potrebbe non essere finito. Recentemente è stato annunciato che verranno rivelate illustrazioni inedite di Toriyama legate proprio a questa serie, alimentando voci su potenziali sviluppi futuri. Seppur non confermato, il finale dell'anime avrebbe mostrato, negli ultimi minuti, una sequenza animata di qualità eccezionalmente alta, troppo curata per non far pensare a un teaser. Forse un nuovo film? O un prologo mascherato? Nulla è certo, ma la sensazione è che ci sia ancora qualcosa nel cassetto, pronto per essere svelato.

La portata del premio ad Daima, quindi, non è solo una celebrazione di quello che è stato, ma anche un'apertura verso ciò che potrebbe ancora venire. Dopo Super Hero, l'universo di Dragon Ball è rimasto in attesa di un nuovo capitolo significativo. Con Daima, Toriyama ha firmato il suo addio lasciando più domande che risposte, ma forse proprio questo silenzio finale è il regalo più grande: l'illusione - sempre potente - che l'avventura, da qualche parte, stia ancora continuando.