Dragon Ball, l'ex produttore rivela: "Una volta Akira Toriyama beccò l'editore con alcune riviste osé"

In un aneddoto degno del miglior Genio delle Tartarughe, l'ex editor di Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, ha raccontato un momento imbarazzante che sembra uscito direttamente dalle pagine del manga. Quando Akira Toriyama ha sorpreso il suo editore con alcune riviste porno.

Quando Toriyama colse in fallo il suo editor: una scena da Dragon Ball nella vita reale

Durante un episodio del podcast giapponese KosoKoso - condotto dallo stesso Torishima insieme al creatore di Dragon Quest, Yuji Horii - è emersa una perla di vita vissuta tra risate e nostalgie. Tra i partecipanti alla chiacchierata anche figure storiche del mondo Dragon Ball, come l'animatore Katsuyoshi Nakatsuru e l'artista di fondali Kazuo Enokimoto. Ma a rubare la scena è stato proprio un ricordo piuttosto compromettente: pare infatti che Akira Toriyama abbia beccato Torishima intento a sfogliare riviste pornografiche in una libreria pubblica. "Toriyama mi toccò sulla spalla mentre stavo leggendo," ha raccontato Torishima, sottolineando quanto il momento fu talmente imbarazzante da spingerlo a evitare i luoghi pubblici per un bel po'.

Una scena di Goku di Dragon Ball

Torishima è stato per anni una figura chiave nel successo editoriale di Toriyama, al punto da ispirare personaggi come il dottor Mashirito in Dr. Slump e perfino Re Piccolo in Dragon Ball. Celebre per la sua schiettezza e i giudizi a volte pungenti, è noto anche per uscite controverse come: "Non c'è nulla da imparare da Dragon Ball." Eppure, sotto la sua direzione come caporedattore di Shonen Jump, sono nati colossi come One Piece, Yu-Gi-Oh!, Naruto e Hunter x Hunter.

Nonostante questo, ammise di non aver mai creduto davvero nel potenziale di One Piece, riconoscendo però il merito al collega Takanori Asada per aver puntato su un titolo che "ha salvato Jump dopo la fine di Dragon Ball." Oggi, mentre Dragon Ball Daima riscrive le regole con Goku in versione mini e un nuovo mondo da esplorare, i fan possono ancora godersi non solo le battaglie, ma anche gli spassosi retroscena che hanno plasmato uno dei manga più influenti di sempre.