Dragon Ball Daima, Crunchyroll rivela accidentalmente il futuro della saga con un Blu-ray?

Crunchyroll suggerisce che Dragon Ball Daima potrebbe non essere ancora finito: l'indicazione "Complete Season" per i Blu-ray di marzo 2026 lascia aperta la porta a una possibile seconda stagione, mentre il Genkidamatsuri 2026 promette grandi annunci sul franchise.

Segnali di una possibile continuazione per Dragon Ball Daima

L'uscita dei Blu-ray di marzo 2026 per Dragon Ball Daima non è passata inosservata ai fan più attenti. Il termine "Complete Season" anziché "Complete Series" suggerisce che la storia di Goku e dei suoi compagni potrebbe non essere conclusa.

Dragon Ball Daima, il poster ufficiale

Nonostante la prima stagione abbia chiuso la sua narrazione a febbraio, commemorando l'anniversario della morte di Akira Toriyama, la trama lascia spazio a futuri sviluppi: Goku, Bulma, Vegeta e gli altri non hanno lasciato ufficialmente il Regno dei Demoni, aprendo la porta a nuove avventure e possibili colpi di scena. La chiusura della stagione ha offerto momenti epici, come la battaglia finale tra Super Saiyan 4 Goku e il gigantesco Gomah, che hanno consolidato la serie come una delle più apprezzate tra i fan di lunga data.

In parallelo, il fatto che un'altra serie, Possibly the Greatest Alchemist of All Time, venga indicata come "Complete Season" con la seconda stagione in produzione rafforza l'idea che Crunchyroll stia strategicamente anticipando il ritorno di serie di successo. Per i fan, questo è un segnale chiaro: il viaggio nel Regno dei Demoni non è finito e l'universo di Dragon Ball Daima potrebbe espandersi ulteriormente.

Genkidamatsuri 2026: un evento da non perdere

Il futuro di Dragon Ball sarà ufficialmente svelato durante il Dragon Ball Genkidamatsuri, previsto in Giappone il 25 gennaio 2026. L'evento vedrà la partecipazione di Masako Nozawa, storica doppiatrice di Goku, e del produttore esecutivo Akio Iyoku, promettendo annunci importanti sul mondo anime, giochi, merchandising e, forse, un nuovo film.

Dragon Ball: Daima - una scena dell'anime

Voci di corridoio parlano di una pellicola ambientata nel filone Dragon Ball Super, ma il possibile rinnovo di Daima potrebbe suggerire un film originale basato sulla recente serie, scritto senza l'intervento diretto di Toriyama, o un lungometraggio che ripercorra i momenti più iconici.

Nel frattempo, la prima stagione di Dragon Ball Daima è disponibile su Crunchyroll e Netflix, mentre l'attenzione dei fan è alta: tra rivelazioni, speculazioni e ritorni epici, il 2026 potrebbe segnare una nuova era per Goku e compagni, pronta a sorprendere sia vecchi appassionati sia nuove generazioni.