Zack Snyder's Cut Justice League: i commenti di Cavill e Momoa, Ray Fisher il primo a essere informato

Justice League ritornerà sugli schermi, questa volta di HBO Max con la famosa versione Snyder Cut e il primo attore a cui era stata comunicata la notizia è stato Ray Fisher.

A rivelarlo è stato proprio il regista in occasione di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in cui è stata raccontata la genesi del progetto.

Zack Snyder ha raccontato di aver chiamato Ray Fisher, l'interprete di Cyborg, per anticipargli che sarebbe stata realizzata la versione alternativa di Justice League : "Ha reagito dicendo 'Stai scherzando, vero?'".

In aprile l'attore, senza rivelare che sapeva della possibilità di un arrivo del montaggio alternativo, aveva confermato che esisteva la Snyder Cut: "A un certo punto avrei dovuto vedere il materiale, ma le tempistiche non sono state favorevoli. Ma siamo in una situazione in cui possiamo ammettere che quella versione esiste e se parlate con chiunque che dice il contrario sta cercando di prendervi in giro".

Henry Cavill, interprete di Superman, dopo l'annuncio della distribuzione della Snyder Cut ha condiviso un post su Instagram in cui dichiara: "Ho appena parlato un po' con Zack Snyder dopo un watch party del film L'uomo d'acciaio. Signore e signori, finalmente è successo. La versione Snyder cut uscirà il prossimo anno! So che ci sono stati due schieramenti in opposizione sull'intera questione e probabilmente continuerà per un po'. Ricordatevi che tutti potremo ora avere più Justice League. Quindi siate gentili a vicenda".

Jason Momoa ha espresso il suo entusiasmo scrivendo che finalmente è stata fatta giustizia e ringraziando chi ha reso possibile riuscire a ottenere questa opportunità.

Justice League: la Snyder Cut sarà "qualcosa di totalmente nuovo"

Roger Greenblatt, a capo di Warner Media Entertainment, ha spiegato: "Si tratta di soddisfare i fan e siamo incredibilmente entusiasti nel poter distribuire la versione che Zack aveva per questo film nel 2021. Non sarebbe mai potuto accadere se non ci fosse stato un duro lavoro e degli sforzi da parte del team di HBO Max e Warner Bros. Pictures".

Kevin Reilly, responsabile dei contenuti di HBO Max, ha aggiunto: "Quando Zack e Debbie hanno condiviso la loro straordinaria visione della direzione che Zack voleva per Justice League, con il mio team e quello di Warner Bros abbiamo deciso di risolvere i tanti problemi che potevano ostacolarne la realizzazione. Grazie alla partnership con Warner Bros e agli sforzi senza tregua dell'intero team di WarnerMax siamo in grado di offrire questo eccitante momemnto per Zack, i fan e HBO Max".