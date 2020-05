Justice League: la Snyder Cut sarà "qualcosa di totalmente nuovo"

La famosa Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max nel 2021 e i primi dettagli del progetto sono stati rivelati online.

Attualmente non si è ancora deciso il formato con cui verrà distribuita la versione alternativa del film sulla piattaforma di streaming, tuttavia i fan sembra potranno attendersi qualcosa di totalmente nuovo.

L'idea di concludere il lavoro che Zack Snyder aveva lasciato incompleto ha preso forma in maniera concreta in occasione del secondo anniversario dell'uscita del film nelle sale, giorno in cui l'hashtag #ReleasetheSnyderCut ha invaso i social media, contando anche sul sostegno delle star Gal Gadot e Ben Affleck.

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros Pictures, era consapevole di quanto stava accadendo, e ha chiesto a Zack Snyder se fosse possibile accontentare in qualche modo le persone.

La Snyder Cut di Justice League potrebbe essere suddivisa in "sei capitoli" o diventare un film della durata di quasi quattro ore. Per ora si sta cercando di coinvolgere il team originale che ha lavorato alla post-produzione del film per completare il montaggio, comporre le musiche e realizzare gli effetti visivi. Gli attori, inoltre, potrebbero registrare dei dialoghi aggiuntivi.

Secondo una fonte di The Hollywood Reporter il costo del progetto potrebbe arrivare a quota 20-30 milioni di dollari.

Il regista ha spiegato: "Si tratterà di una cosa totalmente nuova e in particolare, per chi ha visto la versione distribuita nel cinema, sarà un'esperienza nuova separata da quel film. Probabilmente avete visto un quarto del lavoro che ho compiuto".

Snyder ha spiegato che prima della chiamata di Emmerich aveva pensato che in futuro, forse dopo un paio di decenni, sarebbe stato realizzato un documentario sulla creazione di Justice League permettendo così di mostrare del materiale inedito.

Deborah Snyder ha aggiunto: "Con la nuova piattaforma e i servizi di streaming si può avere qualcosa di simile. Non si può distribuire nelle sale, ma si può in streaming. Due anni fa non c'era questa opportunità".

Justice League: la Snyder Cut uscirà su HBO Max nel 2021

Zack aveva circa 4 ore di materiale a disposizione e la prima versione proposta ai vertici della Warner era, per richiesta dello studio, di circa due ore e non si era iniziato il lavoro della post-produzione.

A febbraio i coniugi Snyder, dopo la richiesta di Emmerich, avevano realizzato una presentazione alla presenza di alcuni responsabili di Warner Bros, HBO Max e DC per proporre il proprio progetto e mostrare la versione in bianco e nero di Justice League, sottolineando il lavoro necessario prima di poter proporre il montaggio ai fan. Durante la presentazione sembra che Snyder abbia spiegato anche l'ipotesi di dividere il materiale in episodi.

L'emergenza Coronavirus, come ha svelato Deborah, ha inoltre permesso di coinvolgere chi avrebbe dovuto occuparsi degli effetti visivi perché sono "rimasti senza lavoro". Nel mese di aprile e maggio il regista ha poi contattato gli attori per spiegare che forse ci sarebbe stato bisogno del loro lavoro.

Deborah ha sottolineato: "Questo film era la conclusione del percorso eroico che hanno intrapreso tutti questi personaggi e l'idea era sempre stata di farli diventare gli eroi che le persone si aspettavano di vedere in azione. Ora potremo esplorare questi personaggi in modi che non sarebbero stati disponibili in una versione ridotta per le sale".

Zack Snyder ha inoltre sottolineato che permettergli di realizzare la sua versione di Justice League è stata una mossa coraggiosa e senza precedenti da parte dei responsabili della Warner.