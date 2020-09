Snyder Cut: i fan donano 500.000 dollari per la prevenzione del suicidio

Zack Snyder ha annunciato che i fan di Justice League e della Snyder Cut hanno raccolto e donato 500.000 dollari alla Fondazione Americana per la Prevenzione del Suicidio, in memoria della figlia del regista che si è tolta la vita nel 2017.

Negli ultimi anni i fan della Justice League hanno dimostrato il loro potere persuasivo portando avanti la campagna #ReleaseTheSnyderCut che ha senza dubbio influito sulla scelta della Warner Bros. di dare il via libera alla produzione della cosiddetta Snyder Cut.

In attesa di scoprire se la versione di Justice League firmata da Zack Snyder avrà più fortuna rispetto a quella arrivata nelle sale nel 2017, i fan del film hanno dato vita ad una campagna di crowdfunding finalizzata a raccogliere denaro da donare all'American Foundation for Suicide Prevention (Fondazione Americana per la Prevenzione del Suicidio). Ricordiamo infatti che Zack Snyder si è ritirato dalla produzione di Justice League in seguito al suicidio di sua figlia. Da allora, i fan si sono radunati intorno alla famiglia Snyder ed hanno quindi scelto di raccogliere questi soldi da donare in memoria di sua figlia.

Lo stesso Snyder ha rivelato che la community della Snyder Cut ha superato in tempi brevi i 250.000 dollari e che punta a raggiungere presto il mezzo milione di dollari.

Closing in on half a million. This community is incredible... #whywefight  pic.twitter.com/kWOaYN30HF — Zack Snyder (@ZackSnyder) September 21, 2020

In passato Snyder ha reso disponibili anche altri prodotti della Snyder Cut che non solo promuovono la sua versione del film, ma avvantaggiano anche la Fondazione. Queste campagne sono state organizzate tramite Ink to the People e consentono ai fan di sostenere la causa mentre acquistano gli oggetti targati #TheSnyderCut. Durante l'evento DC FanDome, Snyder ha rivelato che HBO Max rilascerà la sua versione del film attraverso quattro episodi di un'ora.

Con la Snyder Cut ritroveremo Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill come Superman, Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa come Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash, Ray Fisher come Cyborg, Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane nei Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come il Commissario Gordon.