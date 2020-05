Snyder Cut: David Ayer posta un criptico messaggio di Joker dopo l'annuncio

Dopo l'annuncio dell'uscita della Snyder Cut su HBO Max, il regista di Suicide Squad David Ayer si sarebbe sottratto al coro di voci entusiastiche pistando un criptico messaggio di Joker su Twitter.

Il tweet muto diffuso da David Ayer mostra un'immagine del Joker di Jared Leto con il celebre ghigno stampato sul volto, una musica elettronica disturbante in sottofondo e la scritta "I am different fuck your opinion" che compare a intermittenza. A chi è rivolto questo messaggio?

David Ayer si è congratulato col collega Zack Snyder il quale, dopo molte perseveranza e un notevole sostegno da parte dei fan, riuscirà a coronare il suo sogno mostrando la sua versione di Justice League al mondo. A quanto pare, l'aspirazione di Ayer è seguire le orme del collega. Come interpretare altrimenti i tweet in cui condivide alcuni dietro le quinte di Joker assenti dalla versione di Suicide Squad finita nelle sale?

Mr. J’s version of the beginning... pic.twitter.com/nfLyimLJc9 — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 20, 2020

Ecco che i fan più recettivi avrebbero subito lanciato l'hashtag #ReleaseTheAyerCut visto che anche David Ayer, come Zack Snyder, ha visto l'idea iniziale del suo progetto mutilata e modificata per via del pesante intervento di Warner Bros. in fase di post-produzione. Possibile che in futuro avremo anche una Ayer Cut di Suicide Squad? Improbabile, visto che l'anno prossimo James Gunn farà uscire il reboot The Suicide Squad, ma non impossibile. Solo il tempo ce lo dirà.