Slow Horses: Gary Oldman torna al 'Pantano' nel trailer della Stagione 3

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 3 di Slow Horses, la serie di spionaggio di successo con protagonista il Premio Oscar Gary Oldman.

Adattata da "Real Tigers", il terzo romanzo della serie di spionaggio "Slough House" di Mick Herron vincitrice del CWA Gold Dagger Award, la terza stagione di Slow Horses, composta da sei episodi, farà il suo debutto il 29 novembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 27 dicembre.

Di cosa parla Slow Horses?

Vincitore del premio come miglior serie drammatica in lingua inglese ai C21 International Drama Awards 2022, Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House (il Pantano).

Nella terza stagione, una relazione romantica a Istanbul minaccia di svelare un segreto sepolto dell'MI5 a Londra. Quando Jackson Lamb e la sua squadra vengono trascinati nella lotta, si ritrovano coinvolti in una cospirazione che minaccia il futuro non solo di Slough House, ma dello stesso MI5.

Gary Oldman guida un cast stellare

Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all'Oscar Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sofie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all'Oscar Jonathan Pryce.

Slow Horses: Hugo Weaving raggiunge Gary Oldman nel cast della Stagione 4

A loro si unisce Ṣọpẹ Dìrísù che nella terza stagione veste i panni di Sean Donovan, l'ex capo della sicurezza dell'ambasciata britannica a Istanbul, insieme a Katherine Waterston che interpreta Alison Dunn, un'agente dell'MI5 che scopre un oscuro segreto nel cuore dell'agenzia.