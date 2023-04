Slow Horses: Hugo Weaving raggiunge Gary Oldman nel cast della Stagione 4

Con le riprese iniziate da poco per la quarta stagione della serie Apple TV+, anche Hugo Weaving è tra le new entry del cast.

Come riportato da Deadline, Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis si sono uniti al cast della Stagione 4 di Slow Horses, la serie Apple TV+ con Gary Oldman protagonista e tratta dai romanzi di Mick Herron.

In attesa dell'arrivo in streaming della Stagione 3, le riprese della quarta stagione sono in corso a Londra. Alla regia dei nuovi episodi ci sarà Adam Randall (I See You) con la storia che "si aprirà con un attentato che farà esplodere segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta del Pantano".

Il cast di Slow Horses comprende, oltre a Gary Oldman, anche Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce.

Sorprendentemente, Apple ha dato il via libera alla terza e alla quarta stagione della serie prima ancora che la seconda venisse distribuita sulla piattaforma. La Stagione 2 ha debuttato lo scorso dicembre, mentre la terza e la quarta sono state girate una dietro l'altra.

La serie di spionaggio venata di british humour segue una squadra disfunzionale di agenti dei servizi segreti britannici che prestano servizio in una succursale dell'MI5 conosciuta con il dispregiativo di Pantano. Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile capo delle spie, che finiscono al Pantano a causa dei loro errori in carriera.