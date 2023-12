Slow Horses: ecco quando arriverà la quarta stagione della serie con Gary Oldman

La quarta stagione di Slow Horses con protagonista Gary Oldman ha ricevuto un aggiornamento sulla sua data di uscita. Nel 2022, Apple TV+ ha rinnovato la serie per le stagioni 3 e 4 e il finale della terza stagione includeva un teaser della quarta. Ora lo showrunner della serie Will Smith ha rivelato che il prossimo capitolo del thriller di spionaggio uscirà nel 2024 ma "non più tardi di questo periodo dell'anno prossimo".

"Sinceramente non lo quando uscirà Slow Horses 4 ma posso dirvi che non sarà più tardi di questo periodo dell'anno prossimo. Quindi non dovrete aspettare più di un anno" ha confermato Smith durante un'intervista con Decider.

Gary Oldman si ritirerà dalle scene dopo la fine di Slow Horses: "Non voglio recitare fino a 80 anni"

Cosa aspettarsi da Slow Horses 4

Da quanto mostrato nel teaser della quarta stagione, il pubblico può aspettarsi che la maggior parte del cast dello show torni al lavoro, ma con diversi nuovi personaggi, tra cui Hugo Weaving, Joanna Scanlan, Tom Booke, James Callis e Ruth Bradley.

Oltre al teaser che anticipa un complotto dinamitardo e la morte di uno degli agenti disonesti della serie, Will Smith ha fatto alcune anticipazioni. Per esempio, alla luce della rottura tra Jackson Lamb e Catherine nella terza stagione, Smith ha avvertito Decider che il Lamb di Oldman avrà una serie di problemi. "È molto difficile immaginare Slough House senza Catherine. Lamb non funzionerà bene senza di lei", ha rivelato lo showrunner.

Gli spettatori possono anche farsi un'idea della direzione che prenderà la prossima stagione leggendo il quarto romanzo della serie di Mick Herron (da cui è tratta Slow Horses), intitolato Spook Street.