Slow Horses: la serie con Gary Oldman nel ruolo di Jackson Lamb ottiene il rinnovo per la stagione 5

La serie Slow Horses, prodotta per Apple TV+, ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 5, continuando la storia del protagonista interpretato da Gary Oldman.

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per la stagione 5 della serie Slow Horses, il progetto tratto dai romanzi di Mick Herron con protagonista Gary Oldman.

L'attore interpreta negli episodi il ruolo di Jackson Lamb, leader di un gruppo di spie che si ritrova alle prese con casi di vario genere.

I primi dettagli della prossima stagione

Slow Horses 3: un'immagine di Gary Oldman

Nel quinto capitolo della storia di Slow Horses si mostrerà quello che accade quando Roddy Ho, il nerd esperto in tecnologia, ha una nuova fidanzata, mentre in città iniziano ad avvenire una serie di strani eventi. I protagonisti dovranno capire come tutto è connesso.

La stagione sarà tratta dal romanzo London Rules e, attualmente, non è stato svelato il nome del regista che si occuperà delle puntate inedite.

La serie di Apple TV+

Vincitore del premio come miglior serie drammatica in lingua inglese ai C21 International Drama Awards 2022, Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House (il Pantano).

Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Accanto a lui, un cast pluripremiato che include la candidata all'Oscar Kristin Scott Thomas, il vincitore del BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sofie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e il candidato all'Oscar Jonathan Pryce.