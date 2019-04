Sleeping Beauties, il romanzo di Stephen King diventerà una serie tv per AMC

Stephen King si prepara a "prestare" un'altra delle sue creature letterarie alla TV: Sleeping Beauties, romanzo scritto a quattro mani con il figlio Owen, sta per diventare una serie tv per il network AMC.

Non si tratterà però di un fedele adattamento, almeno nelle intenzioni del network e dei creatori originali, ma di un progetto ispirato al romanzo horror del 2017, una serie tv dal finale aperto. Al momento non ci sono informazioni riguardanti né il numero possibile di puntate né una data di messa in onda: AMC ha infatti ordinato solo l'episodio pilota, di cui proprio Owen King sarà sceneggiatore. Michael Sugar e Ashley Zalta di Sugar23 saranno i produttori esecutivi. Sleeping Beauties è solo l'ennesimo degli adattamenti per TV e cinema tratti da opere di Stephen King e famiglia: arriverà a giugno, sempre su AMC, NOS4A2, adattamento dell'omonimo romanzo di Joe Hill, figlio maggiore del celebre romanziere, mentre Amazon sta sviluppando il progetto di una serie tv tratta da La Torre Nera. Apple lancerà presto sulla sua piattaforma la serie tv tratta dal romanzo Lisey's Story, che sarà prodotta da J.J. Abrams e avrà per protagonista Julianne Moore, mentre si deve a CBS All Access il progetto televisivo ispirato a L'ombra dello scorpione. Neppure il grande schermo sarà esente da tributi al re dell'horror, con una lista lunghissima di trasposizioni cinematografiche in arrivo nei prossimi mesi: It: Capitolo 2, Pet Sematary, Nell'erba alta, Doctor Sleep, Le creature del buio, L'incendiaria e La lunga marcia, tra gli altri.

Sleeping Beauties invece, grande metafora sul ruolo e sulla condizione femminile, è ambientato in un futuro molto vicino, in una cittadina sui monti Appalachi adibita a carcere femminile. Qui le donne, durante il sonno, vengono avvolte in una sorta di bozzolo fatto di garza. Se vengono risvegliate o le garze che avvolgono il corpo vengono per qualche ragione violate, le prigioniere possono diventare incredibilmente violente. Gli uomini vivono soli e abbandonati ai loro istinti più primitivi. Tra tutti loro, però, c'è una donna, Evie, che sembra immune a questa strana maledizione o benedizione del sonno. Evie è semplicemente un'anomalia medica o dentro di lei si nasconde un demone?