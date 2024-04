Baby Reindeer, la reazione di Stephen King confonde i fan: promossa o bocciata?

Stephen King non è nuovo a recensioni lampo di film, serie e libri sul suo account X. Il commento sulla serie rivelazione di Netflix Baby Reindeer, divenuta un vero e proprio caso, ha messo in difficoltà i suoi followers.

Il posto "incriminato" si compone di solo quattro parole: "Baby Reindeer: holy shit", espressione di stupore traducibile in italiano con un "porca miseria".

Leggendo tra le righe non è difficile capire che anche Stephen King, come molti altri utenti Netflix, è rimasto tanto colpito da Baby Reindeer da dedicarle un post su X.

Molti fan hanno provato a interpretare lo stupore del Re del Brivido. Un utente ha commentato: "Questa è l'unica reazione appropriata alla serie. È così reale, così scomoda, così profonda."

Baby Reindeer, la storia vera e spiegazione del finale della serie: possiamo uscire vivi da noi stessi?

Il fenomeno Baby Reindeer

Baby Reindeer: una scena della serie Netflix

Quando Baby Reindeer ha debuttato su Netflix l'11 aprile 2024, è immediatamente entrata nella classifica degli show più visti in tutto il mondo del servizio streaming. Nella settimana dall'8 al 14 aprile, la serie è entrata nella Top 10 globale, arrivando al quinto posto con 2,6 milioni di visualizzazioni e superando a sorpresa la serie Ripley con Andrew Scott.

La settimana successiva, dal 15 al 21 aprile, Baby Reindeer è arrivata a superare Il problema dei 3 corpi (in Top 10 da 5 settimane) e il controverso reality show Unlocked: A Jail Experiment, che occupava il secondo posto dalla settimana scorsa. Le visualizzazioni di Baby Raindeer sono salite alle stelle raggiungendo l'incredibile cifra di 13,3 milioni. Al momento la serie è ancora prima nella Top 10 globale e ha conquistato molte classifiche nazionali tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Messico, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Di cosa parla Baby Reindeer?

Come rivela la nostra recensione di Baby Reindeer, la serie è una black comedy creata e interpretata dall'acclamato comico Richard Gadd ispirata a una storia vera. La serie è, infatti, una drammatizzazione dell'esperienza personale di Gadd, perseguitato da una fan più anziana (interpretata da Jessica Gunning) che ha perturbato la sua vita privata per anni ottenendo i suoi numeri e indirizzi, molestandolo con infiniti messaggi, minacciando anche familiari e amici.

Durante gli anni di pressione psicologica ed emotiva, Richard Gadd ha tenuto le dita incrociate affinché la stalker alla fine gli mandasse un messaggio che potesse essere utilizzato per ottenere un mandato di arresto, ma lei è riuscita a farla franca senza essere perseguita. Alla fine, il tribunale ha ordinato allo stalker di non avere contatti con Richard, ma non è seguita alcuna ulteriore punizione, e così Gadd è rimasto in uno stato di costante timore. Visto il successo dello show, è scattata la caccia per scoprire la vera identità della stalker nonostante l'invito della sua interprete a non cercarla.