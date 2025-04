Sirens: il trailer della miniserie con Julianne Moore introduce le protagoniste della storia

Netflix ha condiviso online il primo trailer della miniserie Sirens, in arrivo in streaming il 22 maggio, che avrà un cast stellare guidato da Julianne Moore.

Il progetto è stato creato da Molly Smith Metzler, già autrice di Maid, ed è prodotto da LuckyChap, la casa di produzione fondata da Margot Robbie.

Le anticipazioni rivelate nel trailer

Il video promozionale di Sirens, che sarà composta da cinque episodi, mostra il momento in cui Devon raggiunge la sorella Simone, che lavora per la benestante e carismatica Michaela 'Kiki' Kell, e si rende conto che c'è qualcosa di strano nella sua vita. Devon è andata infatti alla ricerca di Simone dopo che le ha annunciato che il loro padre soffre di demenza, ricevendo come risposta solo un cestino pieno di frutta.

Ecco il trailer

Cosa racconterà la miniserie

Sirens racconterà la storia di Devon, che pensa la sorella Simone abbia un rapporto davvero inquietante con il nuovo boss, l'enigmatica Michaela Kella.

La vita, simile a quella di una setta e all'insegna del lusso, della donna è quasi come una droga per Simone e Devon ha deciso che è arrivato il momento di intervenire. Quando Devon rintraccia la sorella per provarle a far capire il suo punto di vista, non avrà però idea di quanto Michaela sia un'avversaria temibile.

Julianne Moore avrà negli episodi la parte di Michaela, Meghann Fahy sarà invece Devon e Milly Alcock interpreterà la giovane Simone, che lavora per l'affascinante donna al centro della trama.

Nel cast ci sono poi Kevin Bacon (Peter Kell), Glenn Howerton (Ethan Corbin III), Bill Camp (Bruce DeWitt) e Felix Solis (Jose).

Alla regia dei primi due episodi è stata impegnata Nicole Kassell, già nel team di Watchmen, che ha inoltre l'incarico di produttrice esecutiva.

Metzler ha già realizzato per Netflix la serie Maid, con star Margaret Qualley, accolta da una buona accoglienza da parte della critica e del pubblico.