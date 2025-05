Netflix: film e serie tv in arrivo a maggio 2025, da Barbie a Maschi Veri

Anche a maggio 2025, Netflix propone tanti nuovi titoli tra serie tv, film e attesi ritorni. Prodotto di punta, la serie italiana Maschi Veri, ma ci sono anche le serie animate e le docuserie.

Vediamo dunque quali sono i titoli che ci attendono.

Serie tv

Ecco i titoli che troveremo su Netflix a maggio:

The Four Season, dal 1º maggio

Blood of Zeus S3, dall'8 maggio (animazione)

Per Sempre, dall'8 maggio

American Manhunt: Osama Bin Laden, dal 14 maggio (docuserie)

Love, death & robots Volume 4, dal 15 maggio

Maschi veri, dal 21 maggio

Sirens, dal 22 maggio

Big Mouth S8, dal 23 maggio (animazione)

Dept Q.-Sezione casi irrisolti, dal 29 maggio

Locandina di Maschi veri

Maschi veri: sicuri di sé e convinti di avere tutto sotto controllo, così si sentono i quattro protagonisti di questa commedia in 8 episodi. Ma la realtà è ben diversa perché oggi essere "maschi veri" significa soprattutto mettersi in discussione. Lo sanno bene Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti.

I film

Questi invece, sono i film che troveremo in piattaforma:

L'abbaglio, dal 1º maggio

Proiettile Vagante, dal 7 maggio

The Northman, dal 7 maggio

Nonnas, dal 9 maggio

Bad Thoughts, dal 13 maggio

Barbie, dal 17 maggio

Fear Street: prom queen, dal 23 maggio

Locandina di Nonnas

In Nonnas, dopo la morte dell'amata madre, un uomo rischia tutto per onorarla aprendo un ristorante con un gruppo di vere nonne come chef.

Con Vince Vaughn, Susan Sarandon e Lorraine Bracco, l'indimenticabile psicologa di Tony Soprano.

In Bad Thoughts il comico Tom Segura presenta una collezione di storie ricche di comicità, ma altrettanto disturbanti in episodi autoconclusivi.