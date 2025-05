I Simpson, arriva il set Lego del Krusty Burger, il fast-food più famoso di Springfield

Il Gruppo Lego presenta Lego Icons I Simpson™: Krusty Burger, un set da 1.635 pezzi che riproduce con grande accuratezza l'iconico locale di Springfield. Disponibile dal 4 giugno (o dal 1° in accesso anticipato per gli Insiders), include 7 minifigure e numerosi dettagli fedeli alla serie. In omaggio, per un periodo limitato, anche il salotto dei Simpson.

Il Krusty Burger di Lego apre i battenti e diventa un set da collezione

Springfield non è mai stata così vicina. Con il nuovo set Lego Icons I Simpson™: Krusty Burger, il Gruppo Lego trasforma in realtà uno dei luoghi più iconici della serie animata di Matt Groening. Frutto della collaborazione con The Walt Disney Company e 20th Television Animation, il set da 1.635 pezzi è pensato per il pubblico adulto e permette di ricreare l'intero fast-food del clown Krusty, completo di cucina, zona pranzo, drive-thru, bagni e l'irresistibile insegna.

Il tetto è removibile e la struttura si apre come un libro, svelando interni dettagliati, pieni di riferimenti e piccoli tesori visivi che faranno sorridere anche i fan più attenti. A rendere l'esperienza ancora più immersiva ci pensano le sette minifigure Lego incluse: Homer, Bart, Lisa, Krusty, Telespalla Bob, Jeremy Freedman (meglio noto come il ragazzo dalla voce stridula) e il sergente Lou.

Una miniatura del clown-mobile completa il quadro, per un'esperienza costruttiva che è anche un tuffo nell'universo satirico dei Simpson.

Il set sarà disponibile per tutti a partire dal 4 giugno 2025 al prezzo di 209,99 euro, ma gli iscritti al programma Lego Insiders potranno accedervi in anteprima già dal 1° giugno. E non è tutto: chi acquisterà il Krusty Burger entro il 7 giugno, online o nei Lego Store, riceverà in omaggio il mini-set The Simpsons™ Living Room.

Un piccolo salotto in mattoncini con divano, tappeto, lampada e una televisione su cui campeggia - ovviamente - una pubblicità del Krusty Burger. È in scala minifigure e perfetto per accogliere i personaggi del set principale. In un mondo dove l'umorismo giallo di Springfield continua a conquistare generazioni, Lego mette ancora una volta in mostra la sua abilità nel trasformare l'immaginazione collettiva in realtà fisica: un mattoncino alla volta, anche la satira può diventare un pezzo da esposizione.