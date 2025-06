I Simpson hanno davvero ucciso Marge nel finale della stagione 36? Perchè non è come sembra

Nonostante sia raro, anche ne I Simpson i personaggi possono morire e uscire di scena. Era già successo con Maude Flanders e Larry Darlymple, ma adesso è accaduto a uno dei protagonisti assoluti dello show: Marge Simpson.

L'evento è avvenuto nel corso del finale della 36esima stagione, intitolato Estranger Things, un episodio ambientato 36 anni nel futuro in cui la matriarca della famiglia Simpson è la prima a raggiungere il paradiso (e scambiarsi un bacio appassionato tra le nuvole con Ringo Starr).

Molti fan sono rimasti però confusi: Marge Simpson è davvero morta? Lo show continuerà senza di lei? Dopotutto, la serie è stata rinnovata fino alla quarantesima stagione, che andrà in onda nella stagione televisiva 2028-2029. Allora, cosa c'è dietro questo finale shock?

I Simpson: Marge in paradiso

Che cosa accade nel finale di stagione?

I Simpson, il funerale di Marge

Sì, Marge muore in "Estranger Things", il finale della stagione 36, anche se la sua morte avviene molti anni oltre la linea temporale principale della serie. "Amata moglie, madre, stagionatrice di braciole di maiale", si legge sulla sua lapide, che vediamo mentre un anziano Homer piange al suo funerale insieme a rappresentazioni adulte di Bart, Lisa e Maggie.

I Simpson, Marge in una scena dal finale di stagione 36

Lisa, ora dirigente di successo dell'NBA, trova in seguito un "testamento emotivo" lasciato da Marge sotto forma di video. In esso esprime la speranza che Bart e Lisa continuino a prendersi cura l'uno dell'altra da adulti. Il video ispira Lisa a cercare di ricucire il suo rapporto con Bart, che gestisce una casa di riposo senza licenza fuori da casa Simpson, dove Homer e i suoi amici anziani creano scompiglio.

Alla fine, dopo aver salvato Homer dai servizi sociali, la famiglia si riunisce per guardare un'edizione reboot del loro amato Grattachecca e Fichetto. Marge li sorveglia con orgoglio dal cielo. "Sono così felice che i miei figli siano di nuovo vicini", dice prima di essere informata da Ringo Starr, anche lui apparentemente deceduto, che sono in ritardo per il "buffet del paradiso". Prima di scambiarsi un bacio con il Beatle, Marge dice di essere "così felice che in paradiso ci sia permesso di sposare persone diverse".

Marge Simpson è davvero morta nella serie?

No, Marge non è morta in alcun modo che possa avere un impatto sul futuro dei Simpson. Come ogni fan di lunga data sa, i numerosi episodi flashforward dello show esistono più o meno al di fuori del canone dei Simpson, raffigurando possibili futuri che non sono da considerarsi ufficiali.

A differenza della scioccante scomparsa di Maude Flanders, la morte di Marge in "Estranger Things" è avvenuta al di fuori della linea temporale principale. Quindi, mentre non vedrete una Maude (vivente) nei prossimi episodi dei Simpson, continuerete assolutamente a vedere Marge.