Silo, Stephen King approva la serie Apple TV+: 'Fantascienza magnifica e personaggi tridimensionali'

Dopo aver espresso il suo amore per From, Stephen King è nuovamente intervenuto sui social per elogiare un'altra serie attualmente in programmazione: parliamo di Silo, nuova serie Apple TV+ con protagonista Rebecca Ferguson.

Ecco quello che ha scritto King su Twitter: "SILO (Apple+): Misterioso e terribilmente ricco di suspense. È fantascienza eccellente con personaggi tridimensionali".

Il parere positivo di King non è l'unica buona notizia per il dramma di Apple TV. Nuovi dati dimostrano come Silo abbia battuto i suoi concorrenti in streaming diventando lo show più richiesto nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno. Nello studio, che prende in esame le serie appena uscite, i risultati sono stati calcolati utilizzando una combinazione di ricerche sui consumatori, impegno sui social media e dati di streaming. Sulla base di queste metriche, Silo ha battuto serie come FUBAR di Netflix, con Arnold Schwarzenegger, e Love and Death di HBO Max.

A differenza di molte serie elaborate di fantascienza distopica, Silo non si preoccupa di spiegare il mondo con eccessive spiegazioni. Al contrario, inizia raccontando la storia abbastanza concreta di una coppia che sta cercando di concepire il suo primo figlio. Da lì, la portata e l'attenzione di Silo si espandono, pur dando la priorità alle preoccupazioni umane che guidano la storia. Inoltre, come dice King, la serie sa come costruire un mistero.

Silo: trailer e data d'uscita per la serie Apple con Rebecca Ferguson e Common

Su queste pagine trovate la recensione di Silo.