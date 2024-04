Silo, a che punto è la Stagione 2? Rebecca Ferguson aggiorna sui nuovi episodi

Dopo il rinnovo di Silo per una seconda stagione, Apple TV+ non ha più fornito alcun tipo di aggiornamento sullo stato della produzione, così Rebecca Ferguson è intervenuta per fare il punto della situazione finora.

Parlando con Collider, Ferguson ha rivelato che il piano attuale prevede che Silo si concluda dopo la quarta stagione, che non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale da Apple TV+. "La serie ha una fine, e so quando avverrà. Quindi questa è la risposta. Lo scoprirete quando lo show sarà finito. Ad essere onesti, non credo sia un segreto. I libri sono i libri. Sono tre libri e i tre libri sono divisi in quattro stagioni", ha spiegato.

"Quindi credo che, a meno che qualcuno della Apple non mi blocchi subito, credo che non ci siano problemi a dire che la Stagione 1 è stata realizzata e distribuita, la Stagione 2 è stata girata e sta per uscire, e ora stiamo cercando di dare il via libera alla terza e alla quarta stagione. E credo che le gireremo forse insieme".

Silo: Rebecca Ferguson in una scena

Di cosa parla Silo?

Creata da Graham Yost, Silo è una serie di fantascienza basata sulla trilogia di romanzi dell'autore Hugh Howey - Wool, Shift e Dust. La serie è ambientata in un futuro distopico in cui una comunità esiste in un gigantesco silo sotterraneo composto da 144 livelli, e segue Juliette Nichols (Ferguson), un'ingegnere che rimane invischiata nei misteri del suo passato e del suo presente. Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Avi Nash, Rick Gomez e Chinaza Uche completavano il cast principale.

La prima stagione, composta da 10 episodi, ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, che ha lodato la costruzione del mondo, il design della produzione e l'interpretazione della Ferguson. La seconda stagione è stata poi confermata e le riprese sono iniziate nel giugno 2023, ma si sono interrotte quasi subito a causa dello sciopero della SAG-AFTRA; sono poi ripartite lo scorso dicembre per concludersi nel marzo 2024.

