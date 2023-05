From, di cosa parla la nuova serie preferita di Stephen King?

Stephen King è intervenuto su Twitter per tessere le lodi di From, serie televisiva di Epix che è appena tornata in onda negli Stati Uniti con la seconda stagione. In Italia, la prima stagione è arrivata grazie a Paramount+.

Nel suo messaggio, King ha elogiato lo show scrivendo: "Ho visto già tre episodi, concept magnifico gestito in maniera bellissima. Possibile che siano tutti morti e nessuno di loro lo sappia? Quello spuntone in testa? Porca vacca".

Ma di cosa parla From? Creata da John Griffin, Lo show segue gli abitanti di un'inquietante città dell'America centrale che intrappola chiunque vi entri mentre i protagonisti cercano di sopravvivere e di trovare una via d'uscita dalle creature notturne e soprannaturali che vivono nella foresta che li circonda.

La serie è stata accolta molto positivamente, con un 98% su Rotten Tomatoes e un 85% di gradimento da parte del pubblico. From ha mantenuto il pubblico in sospeso, lasciandolo con alcune domande scottanti dopo il finale della prima stagione, ma già questa seconda stagione sembra essere ripartita alla grande con nuove suggestioni e domande.

Spesso paragonata a Lost, la serie ne condivide uno degli attori, ovvero Harold Perrineau. MGM ha già messo in sviluppo una Stagione 3.