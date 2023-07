Silo: le riprese della Stagione 2 della serie Apple TV+ in pausa a tempo indeterminato

La produzione della seconda stagione della serie fantascientifica è stata messa in pausa a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori a Hollywood.

Le riprese della seconda stagione della serie thriller fantascientifica di Apple TV+, Silo, sono entrate in una pausa a tempo indeterminato a causa degli scioperi a Hollywood.

La serie con protagonista Rebecca Ferguson aveva in programma di fare una pausa nel Regno Unito questa settimana, ma secondo quanto riportato da Deadline, adesso Apple ha intenzione di estendere la pausa fino a nuovo avviso.

Basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey, Silo è stata girata agli Hoddesdon Studios nell'Hertfordshire con un cast che include anche Tim Robbins e Rashida Jones. AMC Studios è la casa produttrice.

Tra gli altri show Apple TV+ che dovrebbero risentire degli scioperi in corso, c'è anche la Stagione 3 di Fondazione; attualmente è in programmazione la seconda stagione della serie tratta da Isaac Asimov, e su queste pagine potete leggere la recensione di Fondazione 2.

La Stagione 2 di Andor, invece, pare non risulterà danneggiata dagli scioperi in quanto le riprese starebbero continuando indisturbate con gli attori con contratti Equity e quindi non appartenenti alla SAG-AFTRA.