Silo 2, Rebecca Ferguson conferma quando si concluderanno le riprese

In attesa di riprendere il ruolo di Lady Jessica nella seconda parte di Dune c'è un altro progetto di fantascienza ad alto budget altrettanto interessante nel futuro di Rebecca Ferguson.

Lo scorso anno l'attrice è apparsa in Silo, serie distopica su Apple TV+ tratta dalla serie di libri di Hugh Howey. La serie è stata rapidamente rinnovata da Apple dopo il suo evidente successo e Ferguson tornerà nel ruolo della protagonista, l'ingegnera Juliette Nichols.

Tempi di produzione

Interpellata da Steve Weintraub di Collider durante la conferenza stampa di Dune: Parte Dueche ha seguito a distanza, Ferguson ha spiegato di non poter svelare molto:"No, non posso dirti cosa ho fatto ma mio Dio... dalle sei di questa mattina fino letteralmente a quando sono arrivata cinque minuti prima di iniziare. Non posso dirtelo ma diciamo che... ".

Weintraub, grande fan di Silo, le ha chiesto se era appena stata a nuotare, riferendosi al finale di stagione che include una scoperta importante che riguarda l'acqua alla base stessa del silo su cui si basava la serie. Ferguson ha confermato, in effetti, di essere stata in 'acque molto profonde'.

L'unica cosa che ha ottenuto Weintraub è la conclusione delle riprese:"L'otto marzo, grazie mille per aver chiesto. Mi dispiace, è tutto". Silo racconta la storia di un futuro distopico in cui diecimila persone vivono in un gigantesco silo sotterraneo, in una società governata da norme molto particolari.