Il Signore degli Anelli, Sean Bean conferma un vecchio rumor: "Dovevo interpretare un altro personaggio"

Sean Bean ha finalmente confermato che avrebbe potuto interpretare un altro personaggio chiave, diverso da Boromir, nella celebre saga fantasy Il Signore degli Anelli.

La trilogia, iniziata nel 2001 con La Compagnia dell'Anello, ha portato gran parte del suo cast a una fama internazionale senza precedenti, trasformando il franchise in un fenomeno mondiale e arrivando a conquistare ben 11 Oscar con Il Ritorno del Re.

In una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, l'attore, impegnato nella promozione di Anemone, ha raccontato di essere stato preso in considerazione per un ruolo diverso da Boromir da parte di uno dei membri della produzione. Infatti, Bean ha rivelato che il produttore premio Oscar Barrie Osborne era molto interessato a vederlo nei panni di Aragorn. L'attore, però, ha lasciato intendere di non aver mai considerato davvero questa possibilità.

Sean Bean è Boromir, eroe troppo umano

E se Sean Bean avesse interpretato Aragorn?

"Si era parlato di Aragorn a un certo punto, e so che Barrie Osborne, uno dei produttori, era piuttosto desideroso che lo interpretassi io. Ma, insomma, io ero già legato al ruolo di Boromir, era già stato deciso così. Poi arrivò Viggo, e lui ha fatto un Aragorn magnifico", ha spiegato l'attore.

Il conduttore del podcast, Josh Horowitz, ha poi fatto notare che anche Daniel Day-Lewis, recente co-protagonista di Bean in Anemone, era stato in trattative per interpretare Aragorn. Un dettaglio che sembra sottolineare come, a prescindere dall'interesse di Osborne, altri attori fossero già molto più avanti di Bean per quel ruolo.

A posteriori, Sean Bean ha dimostrato un'impressionante capacità di imporsi come uno dei volti simbolo del franchise, nonostante il tempo limitato sullo schermo. Nonostante sia stato realmente un personaggio principale soltanto ne La Compagnia dell'Anello, il suo nome resta indissolubilmente legato alla saga tanto quanto quello degli altri attori del cast.

Sean Bean nell'episodio The Wolf and the Lion di Game of Thrones

Sean Bean sulle sue morti ricorrenti: "Forse dovrei smetterla"

L'attore è tornato a parlare delle sue numerosi morti sullo schermo, che hanno contribuito a farlo diventare protagonista di tantissimi meme sul web, nati proprio da questa tendenza. L'attore è noto per i ruoli del villain Alec Trevelyan di Goldeneye, il già citato Boromir ne Il Signore degli Anelli, Ian Howe ne Il mistero dei templari e Mitch Henderson in Sopravvissuto - The Martian.

Tuttavia, ad un certo punto i meme sono diventati troppi: "Ad un certo punto, con tutti quei meme, ho pensato che forse avrei dovuto smettere di morire così tanto. Ma ormai non mi dà più fastidio. E poi, insomma, non sono davvero morto!".