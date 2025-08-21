Daniel Day-Lewis e Sean Bean sono due fratelli nel trailer di Anemone

Arriverà a ottobre nelle sale americane il film, diretto da Ronan Day-Lewis, che segna il ritorno davanti alla telecamera del premio Oscar.

Daniel Day-Lewis è tornato su un set cinematografico in occasione di Anemone, il primo film diretto da suo figlio Ronan, e il trailer regala alcune scene in anteprima.
Il debutto sugli schermi americani è previsto, dopo la première che si svolgerà al New York Film Festival, dal 3 ottobre.

Cosa racconterà Anemone

Focus Features ha ora pubblicato online il video che permette agli spettatori di farsi un'idea riguardante l'atmosfera e le tematiche al centro della trama di Anemone.
Nel cast di Anemone ci sono anche Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e Samantha Morton.

Il film, ambientato nel nord dell'Inghilterra, prenderà il via quando un uomo di mezza età, interpretato da Sean Bean, lascia la sua casa per compiere un viaggio e ritrovare il fratello, la parte interpretata da Daniel Day-Lewis, che vive isolato come un eremita nei boschi. I due, legati da un passato misterioso e complicato, hanno un rapporto difficile, ma alle volte tenero, che è stato trasformato per sempre da alcuni eventi devastanti avvenuti un decennio prima.

Il ritorno di Daniel Day-Lewis al cinema

Ronan Day-Lewis ha scritto la sceneggiatura del film insieme al padre che, successivamente, ha deciso quindi di ritornare a recitare dopo aver annunciato l'intenzione di abbandonare il mondo del cinema.
Il film più recente interpretato da Daniel Day-Lewis era stato Il filo nascosto, diretto nel 2017 da Paul Thomas Anderson, di cui potete leggere la nostra recensione.

Nel corso della sua lunga carriera, Day-Lewis aveva in precedenza firmato interpretazioni memorabili in film come Il mio piede sinistro, Nel nome del padre, Gangs of New York, Il petroliere e Lincoln.

La squadra creativa che ha lavorato ad Anemone può contare inoltre su collaboratori come il direttore della fotografia Ben Fordesman, lo scenografo Chris Oddy e la casting director Shaheen Baig, mentre la produzione è curata da Plan B.