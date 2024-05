Gli Anelli del Potere 2: una featurette anticipa la storia dei protagonisti e svela il lavoro sul set

Il 29 agosto debutterà su Prime Video la stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Amazon ha ora condiviso una featurette in cui si mostrano molte immagini del dietro le quinte e i protagonisti anticipano qualche dettaglio della storia dei personaggi.

Nel video si vedono infatti alcuni passaggi di spettacolari scene d'azione e momenti emozionanti, mentre gli attori spiegano cosa è cambiato ora che il malvagio Sauron è entrato in azione.

Cosa racconteranno i nuovi episodi

Nella seconda stagione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato.

Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l'Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. I personaggi saranno alle prese con una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi saranno messi alla prova mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, e le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto... esserci l'uno per l'altro.

Gli Anelli del Potere, tutti i riferimenti a Il Signore degli Anelli

La serie

Alla base della trama ci sono le leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Gli eventi sono ambientati migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porta gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e il più grande cattivo mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità.

Gli showrunner ed executive producers sono J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, insieme alla co-executive producer e regista Charlotte Brandstrom, i produttori Kate Hazell e Helen Shang e i co-produttori Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins, and Matthew Penry-Davey. Le altre due registe della seconda stagione sono Sanaa Hamri e Louise Hooper.