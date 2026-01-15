Come Viggo Mortensen e un "weekend folle" con gli hobbit hanno cambiato per sempre Il Signore degli Anelli

Peter Jackson ha svelato un altro retroscena della realizzazione della trilogia Il Signore degli Anelli, in vista del ritorno nelle sale cinematografiche della saga per i suoi 25 anni.

Fathom Entertainment e Warner Bros. Pictures hanno annunciato infatti che il regista Premio Oscar ha registrato delle lunghe introduzioni esclusive per i fan per ciascuna delle tre edizioni estese dei film della trilogia, che torneranno nelle sale americane questo mese.

L'annuncio ha già portato a un record di prevendite per il franchise, con oltre 400.000 biglietti venduti e oltre 5 milioni di dollari di incassi al botteghino nazionale fino ad oggi, superando di oltre il 65% il precedente record stabilito nel 2024. A causa della forte domanda di biglietti e del tutto esaurito in diverse località, sono state aggiunte ulteriori sale cinematografiche, date e orari di proiezione in tutto il paese.

Viggo Mortensen armato di spada in una scena de Il signore degli Anelli

Peter Jackson e l'incidente in surf di Viggo Mortensen

In una di queste introduzioni speciali, Jackson ha ricordato con umorismo il momento in cui Viggo Mortensen, interprete di Aragorn, si presentò sul set con un occhio nero e il regista dovette modificare il modo in cui girò un'iconica scena di battaglia nel primo film della trilogia, La compagnia dell'anello.

"Il fatto è che questi film, ovviamente, sono stati girati tutti e tre contemporaneamente e in modo un po' confuso", ha esordito Jackson. "Quindi un giorno giravamo una scena de La compagnia dell'anello, ad esempio il lunedì. Il martedì giravamo una scena del secondo film, Le due torri, il mercoledì tornavamo a La compagnia dell'anello e il giovedì una scena del terzo film, Il ritorno del re. Quindi per noi era davvero un unico film".

Il regista ha quindi ricordato l'incidente di Mortensen: "Anche nella scena delle miniere di Moria, un'altra cosa che ricordo è che ci siamo presentati tutti per girare quella scena. Viggo era stato fuori con gli Hobbit durante il fine settimana, aveva fatto surf e si era fatto male, perché la tavola si era ribaltata in aria e lo aveva colpito in faccia".

La compagnia dell'Anello: un'immagine del film

Le modifiche a una battaglia de La Compagnia dell'Anello

Jackson ha descritto il momento in cui Mortensen è arrivato sul set: "Quindi entra, con gli occhi sporgenti, un occhio nero, chiuso, come un pugile gonfio e dice: 'Mi dispiace, Peter. Mi dispiace'. E io ho detto: 'Oh Dio'. Quindi capirai che tutto quello che potevo fare era riprenderlo di profilo. Non potevo fargli un primo piano".

Jackson si è poi rivolto agli spettatori dicendo di prestare attenzione alla parte della scena in cui il troll delle caverne si unisce all'attacco, e noteranno che Mortensen viene sempre mostrato solo da un lato.